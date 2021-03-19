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KDK'dan müfettiş yardımcıları için yeterlik sınavı kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu mesleğe müfettiş yardımcısı olarak başlayan ancak 3. yılını doldurmasına rağmen yeterlik sınavı açılmaması üzerine Kuruma başvuran adayları haklı buldu ve iş müfettiş yardımcılığı yeterlik sınavına çağrılma yönünde makul sürede işlem tesis edilmesi için Bakanlığa tavsiyede bulunulmasına karar verdi.
 19 Mart 2021 11:00
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KDK'dan müfettiş yardımcıları için yeterlik sınavı kararı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında çalışan iş müfettiş yardımcılarına meslekte ikinci yıllarını tamamlamaları halinde tek başına teftiş yetkisi verilmekte, meslekte 3. yılını tamamlayanlar ise yeterlik sınavına alınmaktadır. Yeterlik sınavında başarılı olanlar ise müfettiş olarak atanmaktadır.

Meslekte ikinci yılını doldurmasına rağmen tek başına teftiş yetkisi verilmeyen, meslekte 3. yılını doldurmasına rağmen yeterlik sınavı açılmayan bir iş müfettiş yardımcısı Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmuştur.

Kamu Denetçiliği Kurumu, incelemeye başladığında, Bakanlık tek başına teftiş yetkisi vermiştir. Ancak yeterlik sınavı ise açılmamıştır. KDK iş müfettiş yardımcılığı yeterlik sınavına ilişkin işlemlerin yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun şekilde henüz sonuçlandırılmamasında hukuka ve hakkaniyete aykırılık tespit etmiştir.

İşte Kamu Denetçiliği Kurumunun kararı

"Başvuranların müfettiş yardımcılığı görevine başladıkları dönemden bu yana 4 yıla yakın sürenin geçtiği, müfettiş yardımcılığından müfettişliğe atanmanın mesleğin yetkilerini bağımsız kullanabilmenin yanında, özlük hakları açısından da artışa neden olduğu, yeterlik sınavına ilişkin olarak işlemlerin devam ettiği belirtilse de, sınava işlemlerinin gecikmesine ilişkin gerekçenin ortaya konulmadığı, sınava ilişkin süre ve diğer hususların belli olmaması nedeniyle de çalışma barışı ve personel motivasyonunun olumsuz etkilenebileceği,"

Memurlar.Net - Özel

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