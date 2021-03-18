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Avukat İsmail Kavşut evinde ölü bulundu
Kısa bir süre önce eşinden boşanıp, Susurluk'ta bulunan evinde yalnız yaşayan Balıkesir Barosu'na üye avukat İsmail Kavşut, evinde ölü bulundu. Ölüm sebebiyle ilgili otopsi sonucu beklenirken, Kavşut'un kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülüyor. İsmail Kavşut, bir zamanlar Türkiye'yi sarsan 'Susurluk kazası'ndaki kamyonun şoförü Hasan Gökçe'nin avukatlığını yapmıştı.
|18 Mart 2021 22:54
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Balıkesir Barosu'na kayıtlı olan avukat İsmail Kavşut'un Susurluk'taki evinde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kavşut'un öldüğü belirlendi. Belediye tabibince yapılan ilk değerlendirmede Kavşut'un kalp krizine bağlı olarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruldu. Kavşut'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
'SUSURLUK KAZASI' DAVASINDA KAMYON SOFÖRÜNÜ SAVUNMUŞTU
Avukat İsmail Kavşut'un, 3 Kasım 1996'da Susurluk'ta meydana gelen ve Abdullah Çatlı'nın ölümüyle sonuçlanan kazadaki kamyon şoförü Hasan Gökçe'nin avukatlığını yaptığı öğrenildi.
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