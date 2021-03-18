Ayakkabısı fazla olan evlere misafir denetimi
Amasya'da vaka sayısı 100 binde 183,9'dan, 163,64'e düşmesine rağmen 'kırmızı renk' değişmedi. Bunun üzerine ekipler kentte denetim ve kontrollerini sıklaştırdı.
|18 Mart 2021 22:57
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Suluova ilçesinde ise evleri dolaşan ekipler, kapı önünde ayakkabı sayısı fazla olanların ziline bastı. Salgının özellikle ev ziyaretlerinde yayıldığını anlatan ekipler, ev sahiplerinden misafir kabul etmemelerini isteyip, salgın kurallarını hatırlattı.
VAKALARDA SOYADI AYRINTISI
'Kırmızı renkli' illerin yer aldığı Karadeniz genelinde yapılan analizde ise vakaların aynı soyadlı kişilerde kümeleştiği belirlenerek, salgında aile içi bulaşın öne çıktığı tespit edildi. Ekipler doğum günü, nikah, cenaze ve taziyelerin de vaka artışına yol açtığını saptandı.
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