1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ayakkabısı fazla olan evlere misafir denetimi

Amasya'da vaka sayısı 100 binde 183,9'dan, 163,64'e düşmesine rağmen 'kırmızı renk' değişmedi. Bunun üzerine ekipler kentte denetim ve kontrollerini sıklaştırdı.
 18 Mart 2021 22:57
+Aa- Yazdır
Ayakkabısı fazla olan evlere misafir denetimi

Suluova ilçesinde ise evleri dolaşan ekipler, kapı önünde ayakkabı sayısı fazla olanların ziline bastı. Salgının özellikle ev ziyaretlerinde yayıldığını anlatan ekipler, ev sahiplerinden misafir kabul etmemelerini isteyip, salgın kurallarını hatırlattı.

VAKALARDA SOYADI AYRINTISI

'Kırmızı renkli' illerin yer aldığı Karadeniz genelinde yapılan analizde ise vakaların aynı soyadlı kişilerde kümeleştiği belirlenerek, salgında aile içi bulaşın öne çıktığı tespit edildi. Ekipler doğum günü, nikah, cenaze ve taziyelerin de vaka artışına yol açtığını saptandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tarihçi Mehmet Genç hayatını kaybetti
18 Mart 2021 23:18		 Prof. Ertuğrul: İki, üç maske takmanın büyük bir faydası yok
18 Mart 2021 22:28
Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop
18 Mart 2021 22:26		 Bilim Kurulu üyesi: Haziran'da yerli aşımızı üretebiliriz
18 Mart 2021 22:24
Şehit yakını eğitimcilerden İstiklal Marşı videosu
18 Mart 2021 21:25		 e- Spora ilgi arttı; ayda 10 bin TL para kazanan var
18 Mart 2021 20:42
Şırnak'ın 'mavi' kalma sırrı; 80 kişilik ekiple çalışma
18 Mart 2021 20:34		 AÜ Rektörü Prof. Erdal, koronavirüse yakalandı
18 Mart 2021 20:29
Muhammed'in cenaze namazını Profesör olan babası kıldırdı
18 Mart 2021 19:24		 Cenazeye katılan 100'e yakın kişiye korona bulaştı
18 Mart 2021 19:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:38 - Fransız öğretmen animasyonla Türkiye'yi tanıtmayı amaçlıyor23:37 - Yılmaz Özdil, aşı yaptıran sağlık personelini kızdırdı23:29 - İran Dışişleri Bakanı yarın Türkiye'ye gelecek23:18 - Tarihçi Mehmet Genç hayatını kaybetti22:58 - Algida, Maraş dondurması davasını kaybetti22:57 - Ayakkabısı fazla olan evlere misafir denetimi
22:54 - Avukat İsmail Kavşut evinde ölü bulundu22:50 - Fransa'da yeniden kapanıyor22:28 - Prof. Ertuğrul: İki, üç maske takmanın büyük bir faydası yok22:26 - Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop22:24 - Bilim Kurulu üyesi: Haziran'da yerli aşımızı üretebiliriz22:15 - NASA, Mars kaşifinin yüzeydeki ilerleyişinin ilk sesini yayınladı
22:14 - Danıştay'dan radyoloji teknisyenleriyle ilgili önemli karar21:58 - İngiltere Başbakanı, Oxford-AstraZeneca aşısı yaptıracak21:55 - Kilis'e 2 roket düştü21:52 - Maden ocağında iş kazası: 1 mühendis, 1 işçi yaralı21:50 - Gaye öğretmen Covid-19'a yenik düştü
21:25 - Şehit yakını eğitimcilerden İstiklal Marşı videosu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
HDP hakkındaki kapatma davası hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MB, faiz kararını açıkladı... Beklentilerin üstünde faiz artışı yapıldı
Faiz kararının ardından dolar ve altın sert düştü
Bakan Koca'dan ek ödeme açıklaması.... Köklü revizyon gündemimizde
İmamoğlu'nun 'Seni bulurum' dediği öğretmen konuştu
Küfürbaz savcıya 6 yıl hapis istendi
Siyaset yasağı istenen 687 HDP'linin tam listesi
Faizi kim istiyor? Bu oranlarla ev araba alınmaz
Öğretmene 'terbiyesiz, geri zekalı' demek hakaret suçu mudur?
5 milyarlık mirasa kayyum talep edildi
Vaka sayısı kritik eşiği aştı! 20 bini geçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
frankenstein 1
öğretmen 1
serkan sarıkaya 2
volovan 1
yerim ben seni 1
çanakkale zaferinin simge isimleri 2
bakış atmak 1
fikir laçkalığı 2
cevizli sucuk 2
feylesof 1
SON İLANLAR
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 7 işçi alacak
Çay İşletmeleri 500 geçici işçi alacak
Tokat Çat Belediyesi memur alacak
İstanbul Fatih Belediyesi 40 Zabıta Memuru alacak
Anvers Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam