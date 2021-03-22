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Kütüphane müdürü görev yeri değişikliği davasını kazandı

Çanakkale İl Halk Kütüphanesi Müdürü olarak görev yaparken resen Edirne İli Keşan İlçesi Halk Kütüphanesi Müdürlüğü görevine atanan memurun açtığı davada, mahkeme heyeti, kişinin iş yeri temsilcisi olması ve naklen atanması için bir gerekçesi belirtilmemesi nedeniyle işlemi iptal etti.
 22 Mart 2021 14:00
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Kütüphane müdürü görev yeri değişikliği davasını kazandı

Çanakkale İl Halk Kütüphanesi Müdürü olarak görev yaparken Edirne İli Keşan İlçesi Halk Kütüphanesi Müdürlüğü görevine naklen atanan kişinin açtığı davada mahkeme heyeti şu kararı verdi

"Davacının ...Sanat-Sen Sendikasının işyeri temsilcisi olması dolayısıyla, yukarıda ver verilen Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükmü de göz önünde bulundurularak, davalı idarece gerekçesini açık ve kesin bir şekilde belirterek işlem tesisi yoluna gidilmesi gerekirken herhangi bir açıklama yapılmaksızın 657 sayılı Kanun'un 76'ncı maddesi doğrultusunda dava konusu işlemin tesis edildiği, bununla birlikte, her ne kadar davalı idarece savunma dilekçesinde dava konusu naklen atama işleminin gerekçesinin kamu yararı ve hizmet gerekleri olduğu ileri sürülmekte ise de davacının Çanakkale Halk Kütüphanesi müdürlüğü görevine devam etmesine, kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından engel teşkil eden ya da davacının yürüttüğü görevde başarısız olduğuna ilişkin herhangi bir somut sebep ya da bilgi ve belgenin dava dosyasına sunulmadığı, davalı idarece bu atama işlemi ile kamu hizmetinin ne şekilde etkin ve verimli bir şekilde verine getirileceğinin ortaya konulamadığı anlaşıldığından, dava konusu atama işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan. davacının ikametinin Çanakkale ilinde olduğu ve dava konusu naklen atama işleminin iller arası olacak şekilde tesis edildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, işlemin uygulanması halinde davacı açısından telafisi güç veya imkansız zararların da doğabileceği açıktır."

Verilen karar İzmir Bölge İdare Mahkemesi tarafından onanmıştır.

Memurlar.Net
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