İran Dışişleri Bakanı yarın Türkiye'ye gelecek
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, yarın Türkiye'ye bir ziyarette bulunacağı bildirildi.
|18 Mart 2021 23:29
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Zarif, yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.
Açıklamada, "Ziyaret kapsamında, Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Zarif ziyaretini İstanbul'a gerçekleştirecek.
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