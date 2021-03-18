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Yılmaz Özdil, aşı yaptıran sağlık personelini kızdırdı

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil katıldığı youtube canlı yayınında, aşı olan sağlık personelini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya şirin görünmek için aşı fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığını iddia etti.
 18 Mart 2021 23:37
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Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, aşı yaptıran sağlık personelini hedef alan sözleriyle tepki topladı.

Özdil youtube üzerindeki canlı yayında "Sağlıkçılarda hem Fahrettin Koca'ya hem de il sağlık müdürlerine şirin görünmek için kollarını sıvadıklarını fotoğrafları sosyal medyaya koydular. Niye koyuyorlar, il sağlık müdürleri görsün diye" dedi.

Yılmaz Özdil'in bu sözlerine sağlık personeli tepki gösterdi.
Memurlar.Net
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