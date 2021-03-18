AstraZeneca'nın kullanımı 9 ülkede yeniden başlıyor

Fransa, Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, Lüksemburg, Portekiz, Slovenya, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya, Lüksemburg, İspanya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsveç'in de aralarında bulunduğu 23 ülke, kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle Oxford Üniversitesi ile İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca'nın ürettiği korona virüsü aşısının kullanımını askıya almıştı.

AstraZeneca aşısının yeniden inceleyen Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca aşısının "güvenli ve etkili" olduğunu bildirerek, aşının Covid-19'a karşı faydalarının risklerinden daha fazla olduğunu aktardı. EMA'nın açıklamasının ardından aşının kullanımını askıya alan birçok ülke aşılamaya tekrar devam edeceğini açıkladı.

7 ülke yarından itibaren aşının kullanımına yeniden başlıyor. Fransa Başbakanı Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, AstraZeneca aşısının yarından itibaren tekrar kullanılacağını duyururken, kendisinin de AstraZeneca aşısını olacağını bildirdi.

Yaklaşık 104 bin kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği İtalya'da, Başbakan Mario Draghi, AstraZeneca aşısının yarından itibaren kullanımına yeniden devam edileceğini ifade etti. Draghi, "İtalya hükümeti EMA'nın kararını memnuniyet ile karşıladı. Hükümetin önceliği en kısa sürede en fazla aşıyı yapmaktır. Aşının kullanımına yarından itibaren yeniden başlanacaktır" dedi.

Nadir fakat ciddi

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Almanya'nın yarından itibaren AstraZeneca'yı yeniden uygulamaya başlayacağını açıkladı. Bakan Spahn, aşı yaptırmak isteyenlere aşı yapıldıktan sonra olası riskler konusunda bilgilendirileceğini, yaşanılan olayların nadiren fakat ciddi olduğunu belirtti.

Bulgaristan İlaç Dairesi (BDA) Başkanı Bogdan Kirilov ise yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın yarından itibaren AstraZeneca aşısını kullanmaya devam edeceğini belirtti. Kirilov, BDA'nın analizlerinin de aşının kalitesiyle ilgili herhangi bir sorun olmadığını doğruladığını açıklarken, "Askıya alma durumunu kaldırmak ve yarından itibaren aşıyı tekrar uygulamaya başlamak için tüm nedenlere sahibiz" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Letonya ve Litvanya'nın da yarından itibaren AstraZeneca aşılarını yeniden uygulamaya başlayacakları bildirildi.

İspanya ve Hollanda aşılamaya haftaya başlayacak

İspanya Sağlık Bakanı Carolina Darias ise, İspanya'nın gelecek çarşamba gününden itibaren AstraZeneca aşısını uygulamaya devam edeceğini bildirdi. Darias, "Avrupa İlaç Ajansı'nın bulguları doğrultusunda, faydaların risklerden daha ağır bastığı için karar oybirliğiyle alındı" dedi.

47 milyonluk nüfusunun yüzde 70'ini yaz sonuna kadar aşılamayı hedefleyen İspanya, yaklaşık 1 milyon kişiye AstraZeneca aşısının ilk dozunu uygulamıştı.

Hollanda'nın da önümüzdeki hafta AstraZeneca aşısını kullanmaya devam edeceğini belirten Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, "Hollanda önümüzdeki hafta aşılara tam gaz devam edecek" ifadelerini kullandı.

İsveç ve İrlanda kararsız

İsveç durumu analiz ettikten sonra gelecek hafta kamuoyuna rapor vereceğini bildirdi. Sağlık Ajansı Genel Müdürü Johan Carlson, "Halk sağlığı kurumunun durumu ve AstraZeneca aşısının İsveç'te nasıl kullanılabileceğini analiz etmesi için birkaç güne ihtiyacı var. Önümüzdeki hafta AstraZeneca aşısının kullanımına ilişkin üstlendiğimiz konumu söyleyeceğiz" dedi.

İrlanda Baş Sağlık Görevlisi Ronan Glynn ise yaptığı açıklamada, İrlanda'nın yarın AstraZeneca Covid-19 aşısının yeniden uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin kararını açıklayacağını ifade etti.

EMA ve DSÖ aşının kullanımını tavsiye etmişti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), EMA'nın duyurusu öncesinde ülkelere aşıyı kullanmaya devam etme çağrısında bulunmuştu. DSÖ'nün Avrupa Direktörü Hans Kluge, "Şu ana kadar olan vakaların aşıdan mı yoksa diğer tesadüfi faktörlerden mi kaynaklandığını bilmiyoruz. Ancak bu noktada, AstraZeneca aşısının faydaları risklerinden çok daha ağır basıyor ve hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir" demişti.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ise, AstraZeneca aşısının "güvenli ve etkili" olduğunu belirtmiş, aşının kan pıhtılaşması riski taşımadığını aktarmıştı.