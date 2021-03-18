Fed Başkanı Powell'dan 'dijital para birimi' açıklaması
|18 Mart 2021 23:57
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Fed, Powell'ın Ödemeler ve Piyasa Altyapıları Komitesi tarafından düzenlenen "Ödemelerin Sınırlarını Zorlamak: Daha Hızlı, Daha Ucuz, Daha Şeffaf ve Daha Kapsayıcı Sınır Ötesi Ödemelere Doğru" başlıklı konferansa gönderdiği video mesajını yayımladı.
Yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınının mevcut ödeme sisteminin daha az verimli alanlarına ışık tuttuğuna ve iyileştirme ile dijitalleşme isteğini hızlandırdığına işaret eden Powell, Fed'in yeni teknolojilerin rolünü incelemek için üzerine düşeni yaptığını anlattı.
Merkez bankası dijital para birimine ilişkin çalışmaların Yönetim Kurulunca, Boston Fed ile Massachusetts Institute of Technology (MIT) araştırmacılarının iş birliğinde yürütüldüğünü aktaran Powell, Uluslararası Ödemeler Bankası ile Fed'in de aralarında bulunduğu 7 merkez bankasının son olarak hazırladığı raporda merkez bankalarının kamu politika hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmada merkez bankası dijital para birimlerinin uygulanabilirliğinin değerlendirildiğini anımsattı.
Powell, "Raporda vurgulanan üç temel ilkeden biri, merkez bankası para biriminin esnek ve inovatif bir ödeme sisteminde nakit ve diğer para türleriyle bir arada olması gerektiğidir." değerlendirmesinde bulundu.
Politika yapıcılar, özel sektör temsilcileri ve akademinin de aralarında bulunduğu tüm paydaşların bir araya gelmesiyle iyileştirilmiş ödeme ekosistemine ulaşılacağını belirten Powell, Covid-19 salgınının neden olduğu krizin sınır ötesi ödemeler için mevcut düzenlemelerin sınırlamalarını ele alma ihtiyacını da beraberinde getirdiğini aktardı
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