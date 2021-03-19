Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

19 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları

19 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
 19 Mart 2021 00:01
+Aa- Yazdır
19 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 100. Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Sempozyumu'nun açılış programına katılarak konuşma yapacak.

(Tekirdağ/14.00)

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "3. Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "3. Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni" ile BM Kadının Statüsü Komisyonu 65. oturumu kapsamında NEYAD / MÜSİAD iş birliğinde gerçekleştirilecek "Kadınlar ve kız çocuklarının güçlenmesi: Siyasi, ekonomik ve kamusal hayatta liderliğe hazırlanmak" toplantısına çevrim içi katılacak.

(İstanbul/14.30-18.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çukurova Havaalanı şantiyesini, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezini ve Akdeniz ile Toroslar Belediyelerini ziyaret edecek, Mersin Limanı Genişletme Projesi Temel Atma Törenine ve römorkörlerle liman gezisine katılacak.

(Mersin/10.00-17.15)

2- TÜİK, bu yılın ocak ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi ile dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Türkiye'de temaslarda bulunacak.

(İstanbul)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valiliği, Belediyeyi, esnafı, milli sporcu Saffet Elkatmış ve ailesini, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

- Tatvan'da sporcularla buluşacak Kasapoğlu, Gençlik Merkezini, esnafı ve milli sporcu Nurcan Ekinci ile ailesini ziyaret edecek.

(Bitlis/11.00-18.00)

2- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları ve yapılandırmaya katılan banka genel müdürlerinin iştiraki ile gerçekleştirilecek "Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi" imza töreni, DenizBank Genel Müdürlüğü'nde yapılacak.

(İstanbul/16.00)

3- Süper Lig'de 31. hafta mücadelesi Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor ve Galatasaray-Çaykur Rizespor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/16.00/19.00)

4- TFF 1. Lig'de 27. haftanın ilk maçında Altay ile Menemenspor karşı karşıya gelecek.

(İzmir/19.00)

5- UEFA Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları İsviçre'de çekilecek.

(Nyon/14.00/15.00)

6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Münih/22.30)

7- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin çeyrek final rövanşında Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray, İspanya'da karşı karşıya gelecek.

(Salamanca/18.00)

8- Güreşte milli sporcuların da Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi verdiği Macaristan'daki turnuvaya, serbest stilde ve kadınlarda müsabakalarla devam edilecek.

(Budapeşte/13.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
19 Mart 2021 00:36		 Hakim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik
19 Mart 2021 00:06
Yılmaz Özdil, aşı yaptıran sağlık personelini kızdırdı
18 Mart 2021 23:37		 İran Dışişleri Bakanı yarın Türkiye'ye gelecek
18 Mart 2021 23:29
Vaka sayısı kritik eşiği aştı! 20 bini geçti
18 Mart 2021 21:24		 Kritik görüşme öncesi AB'den açıklama!
18 Mart 2021 21:21
Bakan Akar: ABD'nin Türkiye ile işbirliği yapması gerekir
18 Mart 2021 21:03		 Almanya: HDP'nin PKK ile arasına net şekilde mesafe koymasını bekliyoruz
18 Mart 2021 18:40
Pervin Buldan: Dün akşam bizim oy oranımız yüzde 20'lere yükseldi
18 Mart 2021 17:49		 MHP'nin Merkez Yönetim Kurulunda 36 isim değişti
18 Mart 2021 17:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:36 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:06 - Hakim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik00:04 - Öğretim elemanı atama izinlerinin geç dağıtımı planlamayı aksatıyor!00:04 - Evden çalışmanın teşvik edilmesine tepki gösterdi00:01 - 19 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları23:57 - Fed Başkanı Powell'dan 'dijital para birimi' açıklaması
23:46 - AstraZeneca'nın kullanımı 9 ülkede yeniden başlıyor23:43 - Minik Eylül'ün ölümüne ilişkin ikinci dava okul müdürüne açıldı23:40 - Muğla'nın kültür turizmiyle de ön plana çıkması amaçlanıyor23:38 - Fransız öğretmen animasyonla Türkiye'yi tanıtmayı amaçlıyor23:37 - Yılmaz Özdil, aşı yaptıran sağlık personelini kızdırdı23:29 - İran Dışişleri Bakanı yarın Türkiye'ye gelecek
23:18 - Tarihçi Mehmet Genç hayatını kaybetti22:58 - Algida, Maraş dondurması davasını kaybetti22:57 - Ayakkabısı fazla olan evlere misafir denetimi22:54 - Avukat İsmail Kavşut evinde ölü bulundu22:50 - Fransa'da yeniden kapanıyor
22:28 - Prof. Ertuğrul: İki, üç maske takmanın büyük bir faydası yok
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
HDP hakkındaki kapatma davası hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretim elemanı atama izinlerinin geç dağıtımı planlamayı aksatıyor!
Evden çalışmanın teşvik edilmesine tepki gösterdi
Hakim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik
19 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kollamak 2
devlet bahçeli 3
motive etmek 1
tamam 2
potin 2
yağmalamak 1
türk yıldızları 1
mem.net sözlüğün temasının değişmesi 12
kıble 1
lebaleb 3
SON İLANLAR
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 7 işçi alacak
Çay İşletmeleri 500 geçici işçi alacak
Tokat Çat Belediyesi memur alacak
İstanbul Fatih Belediyesi 40 Zabıta Memuru alacak
Anvers Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam