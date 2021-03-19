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Hakim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik

Hakim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 19 Mart 2021 00:06
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Hakim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

HAKİM VE SAVCI ADAYLARININ MESLEK ÖNCESİ EĞİTİMLERİNE

İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hakim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2) İkinci kısım meslek öncesi eğitim, adli yargı hakim ve savcı adaylarının, teşkilatın ihtiyaç durumu ile 9 uncu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları gereğince doldurulan belge ve raporlar esas alınarak, imkanlar ölçüsünde adayların istekleri göz önünde bulundurulmak ve Hakimler ve Savcılar Kurulunun da görüşü alınmak suretiyle, Bakanlıkça hakimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılmaları ile başlar. Ancak birinci kısım meslek öncesi eğitimlerindeki genel stajlarını tamamladıkları halde hazırlık eğitim dönemi için görevlendirilmeyen adli yargı hakim ve savcı adayları daha sonra hazırlık eğitim dönemi için görevlendirilmek kaydıyla hakimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılarak ikinci kısım meslek öncesi eğitimine başlatılabilir. Bu şekilde ayrılan adaylara meslek öncesi eğitim programı ayrı ayrı uygulanır. Bu kısımda görev stajı dönemi ondört ay, son eğitim dönemi ise dört aydır."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 10/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2) İkinci kısım meslek öncesi eğitim, avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adaylarının, teşkilatın ihtiyaç durumu ile 9 uncu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları gereğince doldurulan belge ve raporlar esas alınarak imkanlar ölçüsünde adayların istekleri göz önünde bulundurulmak ve Hakimler ve Savcılar Kurulunun da görüşü alınmak suretiyle, Bakanlıkça hakimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılmaları ile başlar. Ancak birinci kısım meslek öncesi eğitimlerindeki genel stajlarını tamamladıkları halde hazırlık eğitim dönemi için görevlendirilmeyen avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adayları daha sonra hazırlık eğitim dönemi için görevlendirilmek kaydıyla hakimliğe veya Cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılarak ikinci kısım meslek öncesi eğitimine başlatılabilir. Bu şekilde ayrılan adaylara meslek öncesi eğitim programı ayrı ayrı uygulanır. Bu kısımda görev stajı dönemi beş ay, son eğitim dönemi ise dört aydır."

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
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