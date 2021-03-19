Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
|19 Mart 2021 00:36
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Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 452 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 20 bin 49 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 81 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 184 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 49 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 81 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 902 oldu.
Son 24 saatte 18 bin 615 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 770 bin 638'e yükseldi.
Test sayısı 35 milyon 787 bin 480'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 950 bin 603, vefat sayısı 29 bin 777, ağır hasta sayısı 1503 oldu.
- Tokat ve Balıkesir'de karantina tedbirleri
Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Ayvalı ve Karşıpınar köylerinde on gün süreyle karantina uygulanması kararlaştırıldı.
Kastamonu'nun merkeze bağlı Bük köyü Üyük Mahallesi ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Göğü Mahallesi'nde de artan koronavirüs vakaları nedeniyle karantina tedbiri başlatıldı.
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Malatya'da 12, Gaziantep'te ise 146 kişiye para cezası uygulandı.
Kastamonu'da da son bir haftada koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 50 kişiye para cezası uygulandığı açıklandı.
Muğla'nın Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde öğrenciler, taşıdıkları Türkçe ve İngilizce maske, mesafe, hijyen yazılı dövizlerle yeni tip koronavirüs tedbirlerine dikkati çekti.
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