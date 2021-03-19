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Paradan para kazananlar yüzde 25 kazanıp gittiler

Paradan para kazananların ekmeğine yağ süren yüksek faiz politikası; işletmeler ile vatandaşların finansmana erişimini imkansız hale getirdi. Bugün 51 ülkede faizler yüzde 0-1 aralığında uygulanıyor. Yüzde 19 faizle Türkiye, dünyanın en çok faiz veren yedinci ülkesi konumunda.
 19 Mart 2021 06:15
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Paradan para kazananlar yüzde 25 kazanıp gittiler

Faiz lobileri ise bu durumdan faydalanmayı ihmal etmedi ve halk cefasını çekerken onlar sefasını sürdü. Kasım 2020'de Türkiye'ye giriş yapan 4 milyar dolarlık sıcak para, iki ay gibi kısa bir sürede yüzde 25 kazançla 5 milyar dolar olarak yurt dışına geri çıkarıldı.

Üretim, yatırım ve istihdamın önünde en büyük engel olan, ekonominin çarklarını yavaşlatan yüksek faizin tek kazananı, maalesef faiz lobileri oldu.

Paradan para kazanan, piyasalarda "vur-kaç"cı olarak da tanımlanan ve ağırlıklı olarak Londra merkezli olan sıcak para sahipleri, ülkelere girmek için yüksek kazanç kolluyor.

2 AYDA YÜZDE 25 KAZANDILAR

  • Kasım 2020'de Türkiye'ye giriş yapan 4 milyar dolarlık sıcak para, iki ay gibi kısa bir sürede yüzde 25 kazançla 5 milyar dolar olarak yurt dışına geri çıkarıldı. Bu vurgun, Merkez Bankası'nın beş yaptığı 875 baz puanlık faiz artırımı nedeniyle gerçekleşti.

Girdiği ekonomilerde kısa vadeli kalan, parasını katladıktan sonra bir anda yüklü para çıkış yaparak hem döviz kuru, hem de döviz açığına neden olarak ekonomilere zarar veriyor. Faturayı ödemek içinde alın teriyle üretip didinen 83 milyon vatandaş çalışacak.
Yeni Şafak
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