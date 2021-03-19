Yüksek faizde üçüncü dünya ligindeyiz
|19 Mart 2021 06:40
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Merkez Bankası'nın dünkü 200 baz puanlık artışla yüzde 19'a çıkardığı faizle Türkiye, dünyanın en yüksek yedinci politika faizine sahip ülkesi konumuna düştü. Geri kalmış üçüncü dünya ülkelerinin yer aldığı listede İran ve Haiti'den de daha kötü duruma düşen Türkiye, G20 ülkeleri arasında da Arjantin'in ardından en yüksek ikinci politika faizine sahip ülkesi oldu.
51 ÜLKEDE FAİZ YÜZDE 1'İN ALTINDA
'Faiz liginin' üst sıralarında durum böyleyken dünyanın 51 ülkesinde politika faizi yüzde 1'in altında. Bunların 19'unu Euro Bölgesi ülkeleri oluşturuyor. Avrupa Merkez Bankası yüzde 0, ABD Merkez Bankası (Fed) yüzde 0-0.25 aralığında faiz uyguluyor. Bazı ülkeler ise negatif faiz politikası uyguluyor. Japonya'da politika faizi yüzde -0.1, Danimarka'da yüzde -0.6, İsviçre'de ise yüzde -0.75'de tutuluyor.
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