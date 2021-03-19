1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kripto para kumardan farksız

Dijital para ile kripto paralarına ayrı olduğunu söyleyen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, "Dijital para elimizdeki parayla aynı. Ancak kripto paralar kumardan farksız, o nedenle uzak durmakta fayda var" uyarısı yaptı.
 19 Mart 2021 07:20
+Aa- Yazdır
Kripto para kumardan farksız

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, banka tarafından düzenlenen İş'le Buluşmalar Toplantısı'nda kripto paralarla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Dijital paralar ve kripto paraların ayrı kategorilerde değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Aran, "Öncelikle herkesi uyarmak gerekiyor. Dijital paralar, kripto paralardan çok farklı. Merkez Bankası'nın üzerinde çalıştığı TL karşılığı dijital para elimizdeki parayla aynı. Ancak kripto paralara değer katmak isteyenler, sanki kendi lehlerine durummuş gibi bir eğilim içindeler. Uzak durmakta, temkinli olmakta fayda var. Kumardan farksız kripto paralar." Teknolojiyi icat edenin de yönetinin de insan olduğuna işaret eden Aran, "O nedenle insan kendi icat ettiği bir şeye yenik düşmemeli" uyarısı yaptı.

Görünmez bankacılığa gidiş

Dijital paraların kayıt dışılığın azaltılmasında da önemli olduğuna işaret eden Hakan Aran, "Bu paranın başarılı olması için mobil penetrasyonun çok yüksek olması en önemli avantajımız. Geleceğin bankacılığında fiziksel paranın olmadığı, ihracatın da ithalatın da bunun üzerinden, insansız, otomatik yapılabildiği sistemler olacak. Bankalar araya giren değil, sistemleri işleten bir gelecek olacak. Görünmez bankacılığın geleceğin modeli olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Aran, banka olarak yapay zekadan yararlanarak dijitalleşme konusunda önü olacaklarını, hali hazırda müşteri sayılarının 20 milyonun üzerinde olduğunun altını çizdi.

ATIL UÇAKLAR İHRACATA ÇALIŞTI

Hakan Aran, banka olarak yapay zekadan yararlanarak dijitalleşme konusunda önü olacaklarını, hali hazırda müşteri sayılarının 20 milyonun üzerinde olduğunun altını çizdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, mart ayında ihracat rakamlarında güzel sürpriz beklediklerini açıklayarak, "Çok güzel müthiş bir rakam çıkacak" dedi. Göreve geldiklerinde 63 bin olan ihracatının 100 bini aştığını, her ay en az 1.500 yeni ihracatçıyı bu aileye kazandırdıklarını açıklayan Gülle, salgın sürecinde gümrüklerde temassız ihracata geçildiğini ve bu süreçte atıl durumdaki uçakların ihracat için kullanıldığını bildirdi.

PAS GEÇİŞ SÜRPRİZ OLMAZ

İş Bankası İktisadi Araştırmalar Müdürü ve Baş Ekonomisti İzlem Erdem, "Merkez Bankası enflasyon beklentisindeki iyileşmeyi iyi bir iletişimle anlatabilirse toplantıyı faiz artırmadan geçmesi sürpriz olmayacak benim için" dedi. Enflasyonun esas sorun olduğunu, ancak büyümenin önceliklendirildiği için geri planda kaldığına işaret eden Erdem, "Geçen senenin koşulları büyüme politikalarını öne çıkardı. Şu anda enflasyonda yukarı yönlü baskı var. Gıda enflasyonu yüzde 18, ulaştırma yüzde 22-23 seviyelerinde. Bunu aşağı çekmemiz gerekiyor. Enflasyonda katılık devam edecek, beklentimiz nisanda tepe yapacak, yıl sonu yüzde 11 bandına gerileyeceğini düşünüyoruz" dedi.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
27 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Elektrikli traktörde nihai hedef ihracat
20 Mart 2021 16:43		 Küresel piyasalarda enflasyon endişesi sürüyor
20 Mart 2021 16:42
Merkez Bankası'nın yeni haritası, başkanın son yazısında gizli
20 Mart 2021 13:08		 Reform paketiyle faizsiz finans sistemi güçlenecek
20 Mart 2021 12:35
Esnaf ve sanatkarlara mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı
20 Mart 2021 12:10		 Sanayi Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine 100 milyon lira sermaye tahsis edilecek
20 Mart 2021 09:59
Tarla satışları konutu sollar mı?
20 Mart 2021 08:05		 Yerli üretim cep telefonu yağmuru
20 Mart 2021 07:55
Yüksek faiz üretime darbe olur
20 Mart 2021 06:40		 Bakan Dönmez'den Adana'nın 6 ilçesine doğal gaz müjdesi
19 Mart 2021 14:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:06 - Sağlıkçılar aşılandı, vakalar yüzde 90 azaldı06:58 - Telefonda yerli üretim başladı: İşte ilk telefonlar06:50 - Çip yok, fiyatlar çok artacak06:41 - AYM'den disiplin cezalarında kritik tekerrür kararı ve sonuçları06:30 - Küçükçekmece'de kaza yapan polis minibüsü yan yattı: 2 yaralı06:23 - Kırmızı kategorideki ilde 9 korona firarisi yakalanarak idari ve adli işlem uygulandı
06:15 - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan sağduyu çağrısı00:54 - 10 kurumun dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı00:50 - Sözleşmeli gümrük muhafaza memuru, sözlü sınavla alınacak00:44 - Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik00:34 - Haftalık vaka sayılarına göre illerin renk haritası00:01 - Orman Genel Müdürlüğünde görevde yükselme şartları değişti
00:00 - 21 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları23:39 - İzmir Valisi: Kritik eşiği aşmış bulunuyoruz23:27 - Emre Bol ve Evren Turhan canlı yayında kavga etti23:24 - 'İstanbul Sözleşmesi yerine Ankara Mutabakatı hazırlıyoruz'23:18 - Mutasyonlu koronavirüs vakaları, 40 dakikada tespit ediliyor
23:16 - Çocuğun bağırsağından çıktı! Herkesi şaşkına çevirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Haftalık vaka sayılarına göre illerin renk haritası
10 kurumun dolu/boş kadro kararnamesi yayımlandı
Sözleşmeli gümrük muhafaza memuru, sözlü sınavla alınacak
Orman Genel Müdürlüğünde görevde yükselme şartları değişti
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda değişiklik
21 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
Çip yok, fiyatlar çok artacak
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan sağduyu çağrısı
AYM'den disiplin cezalarında kritik tekerrür kararı ve sonuçları
Telefonda yerli üretim başladı: İşte ilk telefonlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gaza getiren şarkılar 2
Kuazar 1
bal kabağı 2
faranjit 1
come true 1
türk insanı ölçü birimleri 8
sabah saatlerindeki kuş sesi güzelliği 3
ya evde yoksan 2
şükranlarını sunmak 1
işyerinde olması gerekenler 4
SON İLANLAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak.
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Çınarcık SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Zile SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam