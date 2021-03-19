HDP kapatılırsa 42 vekil bağımsız olacak
|19 Mart 2021 06:50
|+Aa- Yazdır
Başsavcılığın açtığı kapatma davasına ilişkin iddianamede HDP'li 687 kişi hakkında 5 yıl süreyle siyasi yasak getirilmesi de talep ediliyor. Bu kişilerden 42'si HDP'li milletvekillerinden oluşuyor. Anayasa Mahkemesi dava sonucunda milletvekillerine siyasi yasak getirilmesi kararını verse bile, bu durum HDP'lilerin TBMM üyeliğini sona erdirmeyecek.
2010 yılında yapılan değişiklik ile siyasi yasaklı olan milletvekillerinin TBMM üyeliklerinin sonlanacağı hükmü Anayasa'dan çıkarılmıştı. Anayasa'nın 84'üncü maddesinin son fıkrasında "Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği, bu kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlandığı tarihte sona erer. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu kararın gereğini derhal yerine getirip Genel Kurul'a bilgi sunar" hükmü yer alıyordu. Yapılan değişiklikle bu hüküm Anayasa'dan çıkarıldığı için, siyasi yasak getirilse bile HDP'li milletvekillerinin bağımsız olarak TBMM üyeliği devam edecek. Ancak bu kişiler, 5 yıl süreyle bir siyasi parti çatısı altında faaliyet gösteremeyecekler.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Başkent'te PKK operasyonu: 12 kişi hakkında gözaltı kararı
19 Mart 2021 09:06
|Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
19 Mart 2021 09:04
|İHD Eş Başkanı Öztürk Türkdoğan gözaltına alındı
19 Mart 2021 08:50
|Adana'da PKK'ya yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı
19 Mart 2021 07:26
|İstanbul'da PKK operasyonu, HDP ilçe yöneticileri dahil 10 gözaltı
19 Mart 2021 07:20
|Kilis'e 2 roket düştü
18 Mart 2021 21:55
|2 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 14 şüpheli yakalandı
18 Mart 2021 19:43
|Bitlis'te PKK'lı teröristlerce kullanılan 9 odalı sığınak imha edildi
18 Mart 2021 18:00
|Samsun'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü sınır dışı edildi
18 Mart 2021 17:53
|FETÖ'den aranan emekli emniyet müdürü Esenboğa Havalimanı'nda yakalandı
18 Mart 2021 16:56