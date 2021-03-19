HDP kapatılırsa 42 vekil bağımsız olacak

Başsavcılığın açtığı kapatma davasına ilişkin iddianamede HDP'li 687 kişi hakkında 5 yıl süreyle siyasi yasak getirilmesi de talep ediliyor. Bu kişilerden 42'si HDP'li milletvekillerinden oluşuyor. Anayasa Mahkemesi dava sonucunda milletvekillerine siyasi yasak getirilmesi kararını verse bile, bu durum HDP'lilerin TBMM üyeliğini sona erdirmeyecek.

2010 yılında yapılan değişiklik ile siyasi yasaklı olan milletvekillerinin TBMM üyeliklerinin sonlanacağı hükmü Anayasa'dan çıkarılmıştı. Anayasa'nın 84'üncü maddesinin son fıkrasında "Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği, bu kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlandığı tarihte sona erer. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu kararın gereğini derhal yerine getirip Genel Kurul'a bilgi sunar" hükmü yer alıyordu. Yapılan değişiklikle bu hüküm Anayasa'dan çıkarıldığı için, siyasi yasak getirilse bile HDP'li milletvekillerinin bağımsız olarak TBMM üyeliği devam edecek. Ancak bu kişiler, 5 yıl süreyle bir siyasi parti çatısı altında faaliyet gösteremeyecekler.