İstanbul'da PKK operasyonu, HDP ilçe yöneticileri dahil 10 gözaltı
4 ilçede 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, HDP'nin sözde Kağıthane ilçe eş başkanları B.D. ve A.Y. ile sözde Beşiktaş ilçe eş başkanı R.B'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı
|19 Mart 2021 07:20
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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 15 kişiden 10'u yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK adına faaliyete bulundukları belirlenen 15 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda 4 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, HDP'nin sözde Kağıthane ilçe eş başkanları B.D. ve A.Y. ile sözde Beşiktaş ilçe eş başkanı R.B'nin de aralarında olduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 5 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
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