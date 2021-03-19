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Hafife alan ya sürünüyor ya da ölüyor

DSÖ ekibini ülkesinden kovan Burundi Devlet Başkanı'nın ardından, maske ve tedbir uygulamayacağını belirten Tanzanya Cumhurbaşkanı da öldü.
 19 Mart 2021 07:30
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Hafife alan ya sürünüyor ya da ölüyor

Salgına inanmadığını, testlerin aldatmaca olduğunu iddia ederek ülkesinde maske ve koruma tedbiri uygulamayacağını açıklayan Tanzanya Cumhurbaşkanı John Pombe Joseph Magafuli hayatını kaybetti. Magafuli'nin ölümü, "koronavirüsü hafife alan ya hastanelik oluyor ya da ölüyor" tartışmalarını alevlendirdi. DSÖ'nün test merkezine motor yağı, papaya bitkisi, keçiden alınmış numuneler gönderen ve sonuçların pozitif çıktığını, virüsün bir aldatmaca olduğunu öne süren Tanzanya Cumhurbaşkanı John Pombe Joseph Magafuli, bir süredir ortalarda görünmüyordu. Muhalefetin, virüse yakalandığı için yurt dışında tedavi olduğu iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Samia Suluhu Hassan, 61 yaşındaki Magafuli'nin Dar-Es-Salaam'daki bir hastanede "kalp rahatsızlığından" öldüğünü söyledi. Koronavirüs iddiaları ise henüz doğrulanmadı.

DSÖ ekibini kovdu

Tanzanya Cumhurbaşkanı'nın şüpheli ölümü üzerine gözler daha önce hayatını kaybeden dünya liderlerine çevrildi; Burundi Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın ölümü de çok tartışıldı. 13 Mayıs 2020'de ülkesindeki DSÖ temsilcisi ve 3 uzmandan topraklarını terk etmelerini isteyen Nkurunziza, 8 Haziran'da hayatını kaybetti. Nkurunziza'nın ölümü ilk olarak virüse bağlı kalp durması olarak açıklandı daha sonra ise normal ölüm olarak kayıtlara geçti. 52 yaşındaki Eswatini Başbakanı Ambrose Mandvulo Dlamini ise virüsten ölen en genç lider oldu. Fildişi Sahili Başbakanı Hamed Bakayoko da Covid-19'dan ölenler arasında. Kuralları uygulamayan ve sürü bağışıklığını savunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise yoğun bakımda geçirdiği 3 günün ardından virüsü güçlükle atlatabilmişti. Ayrıca salgını hafife alan bir başka isim ABD eski başkanı Donald Trump da Covid-19 testleri pozitif çıkınca hastaneye kaldırılmıştı.

Kimler yakalandı?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson (27 Mart 2020)

Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin (30 Nisan)

Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan (1 Haziran)

Honduras Başbakanı Juan Orlando Hernandez (16 Haziran)

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro (7 Temmuz )

Bolivya Devlet Başkanı Jeanine Anez (9 Temmuz )

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko (28 Temmuz )

Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei (18 Eylül )

ABD Başkanı Donald Trump (2 Ekim )

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda (24 Ekim)

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov (25 Ekim )

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebboune (3 Kasım)

Eswatini Başbakanı Ambrose Dlamini (16 Kasım)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (17 Aralık)

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad (8 Mart 2021)

OSMAN SAĞIRLI
Türkiye
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