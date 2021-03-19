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Gıda israfına karşı turuncu bayrak

Turizm sezonunda otel başına 3 milyon lira gıda israfı yapılırken Gıda Dostu Derneği'nin 'Afiyet olsun, israf olmasın' sloganıyla başlattığı ve 20 işletmeye ulaşan 'Gıda Dostu Turuncu Bayrak' uygulamasıyla beş yılda israf yüzde 70 azaltılacak
 19 Mart 2021 07:45
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Gıda israfına karşı turuncu bayrak

Gıda Dostu Derneği'nin gıda israfının önlenmesi ve gıdanın korunması amacıyla otellerde başlattığı 'Gıda Dostu Turuncu Bayrak' uygulaması yaygınlaşıyor. 'Afiyet olsun, israf olmasın' sloganıyla başlatılan uygulama, otellerdeki israfın önemli ölçüde önüne geçmeyi hedefliyor. Gıda israfının dünyada yılda 1 trilyon dolar, Türkiye'de ise 256 milyar TL olduğunu ifade eden Gıda Dostu Derneği Başkanı Ali Akgün, gıda israfının önemli bir bölümünün otellerde yapıldığını, bu sebeple projeyi otellerden başlattıklarını söyledi.

TABAKLAR KÜÇÜLTÜLÜYOR

Uygulamanın işleyişini de anlatan Akgün, "Otel personelinden beş temsilci seçiliyor, bu kişilere israfın önlenmesine yönelik eğitim, diğer tüm personele de farkındalık eğitimi veriliyor. Eğitimlerin ardından uygulamaya geçiliyor. Oteldeki tabakların küçültülmesi, süslemelerin kaldırılması gibi israfı önleyici adımlar atılıyor. Yine, otellerde 'Gıda Dostu Günü', 'Temiz Tabak Yarışması' ve çocuklar için 'İsraf Dedektifi' gibi etkinlikler düzenleniyor. Yapılan aktiviteler, açılan sisteme kaydedilerek puanlanıyor. Uygulama çerçevesinde belirlenen kriterlere uyulmadığı takdirde otelin turuncu bayrağı, üç yılın sonunda geri alınıyor" dedi.

İSRAFI 3 YILDA YÜZDE 30 ÖNLÜYOR

Beş yıldızlı bir otelin sezonda ortalama 30 milyon liralık mutfak harcaması yaptığını ifade eden Akgün, bu paranın 3 milyon lirasının gıda israfıyla boşa harcandığını belirtti. Akgün, "Proje ile ilk iki yıl farkındalığın ve yaygınlaşmanın sağlanması, üçüncü yılın sonunda israfın yüzde 30, beşinci yılın sonunda ise yüzde 70 oranında önlenmesi öngörülüyor" diye konuştu. Şu an aralarında otel, öğretmenevi ve üniversitenin bulunduğu toplam 20 işletmenin "turuncu bayrak" sahibi olduğunu belirten Akgün, yıl sonuna kadar 100 otel ve 20 milyon misafire ulaşmak istediklerini söyledi.

Cevdet Fırat Aydoğmuş

Türkiye
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