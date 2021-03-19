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Lahmacun sipariş ettiler, hoşaf gelince önce şaşırdı sonra duygulandılar

Düzce'de bir lokantada müşteriler; verdikleri yemek siparişi yerine üzüm hoşafı gelmesi üzerine önce duruma şaşırdılar, gerçeği öğrendiklerinde ise duygu dolu anlar yaşadılar.
 19 Mart 2021 07:43
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Lahmacun sipariş ettiler, hoşaf gelince önce şaşırdı sonra duygulandılar

Kentteki bir lokantada, özellikle genç müşterilere, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Anma Günü anısına özel menü hazırlandı. Lokantaya gelip pide ve lahmacun gibi siparişler veren gençlere, siparişleri yerine üzüm hoşafı geldi. Siparişlerinin gelmediğini gören gençler duruma önce şaşırıp tepki gösterdi. Ancak hoşafları getiren garsonun günün anlam ve önemini anlatmasıyla müşteriler duygulanıp hoşafı içti.

"DEDELERİMİZ YARI AÇ OLDUKLARINI BAHANE ETMEDİLER"

Hoşafı müşterilere ikram eden garson Önder Saraçlı, "Her lokantada olduğu gibi burada da bir çok yemek seçeneğimiz var. Ama bugün günlerden 18 Mart. Dedelerimiz, atalarımız yarı aç, yarı tok olduklarını bahane etmeyerek vatanı kurtardılar. Savaştılar ve mücadele verdiler. Özellikle gençlere, Çanakkale Savaşının ne koşullarda kazanıldığını az da olsa hissettirmek istedik" dedi.

"BİZE BU DUYGUYU YAŞATANLARA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Lokantaya yemek için gelen gençler ise önce şaşırdıklarını sonra ise oldukça duygulandıklarını ifade ederek, "Arkadaşlarımızla yemek yemeye geldik. Pide, lahmacun sipariş ettik. Önümüzde hoşaf gelince şaşırdık. Bir karmaşa oldu ya da karıştırıldı sandık. Ancak şehitlerimizin bizim için savaşırken yedikleri yemek önümüzde geldi. Biz burada yemek yiyorsak ve rahatsak onların sayesinde. Onların halini anlamamız gerekiyor. Gözlerimiz doldu. Bizde bu duyguyu yaşatanlara teşekkür ederiz" dedi.

SOKAKTA ÜZÜM HOŞAFI VE KURU EKMEK DAĞITTILAR

Diğer yandan Düzce Aşçılar Derneği de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü nedeniyle şehir merkezinde üzüm hoşafı ve kuru ekmek dağıttı. Düzce Aşçılar Derneği Başkanı Ekrem Karabulut, "106 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kazandığı zaferin anısına, bugün üzüm hoşafı ve kuru ekmek dağıtıyoruz. Onlar bu vatanı bir parça ekmek ve üzüm hoşafı yiyerek kazandılar. Bizde onların anısını yaşatmayı düşündük şeklinde konuştu.
DHA
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