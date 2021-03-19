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Salda Gölü'ne girişte sınırlama geldi

Salda Gölü koruma planları kapsamında, gölün 'Beyaz Adalar' bölgesi yıllık taşıma kapasitesi 570 bin kişi olarak belirlendi. Daha önce buraya 1.5 milyon turist girebiliyordu. Plaja ve göle girilmesine ise izin yok
 19 Mart 2021 07:52
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Salda Gölü'ne girişte sınırlama geldi

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve suyunun turkuaz rengiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'nü korumak için yeni adımlar attı. Edinilen bilgilere göre bakanlık, yılda 1.5 milyon olan ziyaretçi sayısını üniversitelerle yapılan taşıma kapasitesi çalışmaları sonucunda kısıtlama yaparak 570 bine düşürecek. Bakanlığın Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yeni çalışmanın detayları ortaya çıktı. Buna göre, anlık kişi kapasitesi 540 olacak şekilde bölgeye girişler kontrollü sağlanacak. Bu sayıdan fazla olan turist sayısı ise gölün etrafında başka alanlara yönlendirilerek hassas alanda koruma devam ettirilecek.

Salda Gölü ve çevresinin korunan alan büyüklüğü 7 kat artırılırken, Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamalarda, Beyaz Adalar bölgesinde yaklaşık 1.5 kilometrelik sahil şeridindeki taşıma kapasitesine bağlı olarak ziyaretçi sayısını belirleyecek çalışmayı başlattıklarını açıklamıştı.

Kuma ayak değmeyecek

Ziyaretçiler Salda'da plaja yaklaşmadan seyir teraslarından bölgeyi izleyecek. Kontrolsüz kullanımların bulunduğu alanda mevzuata aykırı yapılaşmalar kaldırıldı. Gölün tamamının etrafına ahşap bariyerlerden set yapılırken ziyaretçilerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri üniteler 600 metre geriye çekildi. Beyaz Adalar bölgesinde belli mesafede kuma basmak da yasak. Alanın otopark ihtiyacı, 2 kilometre uzaklıkta sit alanı dışında bir alanda çözümleniyor. Gölün etrafındaki köylerin turizmden faydalanmasını sağlamak için çalışmalar yapılırken bölgedeki tarımsal faaliyetler için kuyulardan su çekilmesi yasaklandı. Bu alanlarda oluşabilecek kaybın yerine geçecek yeni çalışmalar da yapılacak.

'Şehre yakınlığın olumsuz etkisi yok'

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün önemli çalışmalarından birinin ise tüm Türkiye'yi 'yeşil ağlarla' örmesi planlanan 'ekolojik koridor' olduğu biliniyor. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında biyoçeşitlilik kaybının azaltılmasını desteklemek için Türkiye'de korunan alanlar, milli parklar, sulak alanlar, özel çevre koruma alanlarını birbirine bağlayacak ve mikroklimanın devamlılığını sağlayacak proje üzerinde çalışılıyor. Hacettepe Üniversitesi ile yapılan ortak çalışmada İç Anadolu'dan Karadeniz'e 22 pilot ilde uygulamalar yapılacak. Bu koridorlar ardından büyükşehirlerin içleri olmak üzere Türkiye'ye yayılacak.

Bilimsel çalışmalar sürüyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Salda Gölü'ndeki mineral ve çökel oluşumlarının, Mars'ta Jezero Krateri etrafındaki oluşumlara benzerlik sergilediğini belirtmesi ve Azim (Perseverance) robotunun Jezero Kraterinde yapacağı çalışmalara ışık tutabileceğine dair açıklamalarını takiben alan bilimsel olarak oldukça popüler hale gelmişti. 2019 yılında Türk ve NASA bilim insanlarının gölde yürütmüş olduğu bilimsel çalışmalar sonrasında, Salda Gölü'nde güncel olarak oluşan hidromanyezit içerikli stromatolitler ile Mars'taki karbonat içerikli kayaçlar arasındaki benzerliklerin NASA'nın da dikkatini çektiği güncel yayın organlarında da yer aldı. Yakın zamanda Perseverance'in Mars'tan gönderdiği fotoğrafları yayınlayan NASA, yine Salda Gölü'nün benzerliğine dikkat çekmişti. Bu alandaki bilimsel çalışmalar şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Burdur Mehmet Akif Üniversitesi işbirliği ile devam ettiriliyor. NASA'nın Mars'ta yürüttüğü çalışmalara ışık tutacak çalışmada saha analizlerine geçildi.
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