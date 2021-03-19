Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko çifti dünya evine girdi!
Spor yorumcusu Ersin Düzen ve spor spikeri Seyhan Şaşko yapılan nikah töreni ile dünya evine girdi.
|19 Mart 2021 08:35
|+Aa- Yazdır
Spor yorumcusu Ersin Düzen ve spor spikeri Seyhan Şaşko hayatlarını birleştirdi.
Yapılan nikah töreni ile ünlü çift dünya evine girdi. Spor yorumcusu Güntekin Onay Çiftin nikah şahitliğini yaptı.
Kaynak: Skorer
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İngiliz senarist: Tüm filmlerimi Türkiye'de çekmek istiyorum
18 Mart 2021 21:05
|Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı
18 Mart 2021 20:35
|Pelin Öztekin sosyal medya hesabından duyurdu: Bu kişiyi arıyor!
17 Mart 2021 17:26
|Zerrin Özer: Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım
17 Mart 2021 10:40
|Kenan İmirzalıoğlu kendine tarih hocası arıyor
17 Mart 2021 09:38
|Pelin Öztekin'in son paylaşımı takipçilerini duygulandırdı
16 Mart 2021 09:35
|Oscar adayları açıklandı
15 Mart 2021 17:46
|Fazıl Say'dan Fenerbahçe tepkisi: Adam gibi teknik direktör lazım
15 Mart 2021 17:11
|Güldür Güldür'den tepki çeken 'imam skeçi'
15 Mart 2021 10:55
|Menajerimi Ara dizisinde Rasim Öztekin sahnesi duygulandırdı
15 Mart 2021 09:54