Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko çifti dünya evine girdi!

Spor yorumcusu Ersin Düzen ve spor spikeri Seyhan Şaşko yapılan nikah töreni ile dünya evine girdi.
 19 Mart 2021 08:35
+Aa- Yazdır
Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko çifti dünya evine girdi!

Spor yorumcusu Ersin Düzen ve spor spikeri Seyhan Şaşko hayatlarını birleştirdi.

Yapılan nikah töreni ile ünlü çift dünya evine girdi. Spor yorumcusu Güntekin Onay Çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Kaynak: Skorer
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İngiliz senarist: Tüm filmlerimi Türkiye'de çekmek istiyorum
18 Mart 2021 21:05		 Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı
18 Mart 2021 20:35
Pelin Öztekin sosyal medya hesabından duyurdu: Bu kişiyi arıyor!
17 Mart 2021 17:26		 Zerrin Özer: Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım
17 Mart 2021 10:40
Kenan İmirzalıoğlu kendine tarih hocası arıyor
17 Mart 2021 09:38		 Pelin Öztekin'in son paylaşımı takipçilerini duygulandırdı
16 Mart 2021 09:35
Oscar adayları açıklandı
15 Mart 2021 17:46		 Fazıl Say'dan Fenerbahçe tepkisi: Adam gibi teknik direktör lazım
15 Mart 2021 17:11
Güldür Güldür'den tepki çeken 'imam skeçi'
15 Mart 2021 10:55		 Menajerimi Ara dizisinde Rasim Öztekin sahnesi duygulandırdı
15 Mart 2021 09:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:06 - Başkent'te PKK operasyonu: 12 kişi hakkında gözaltı kararı09:04 - Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı09:02 - Twitter da temsilci atıyor08:58 - Peki ya, HDP kapatılmazsa ne olacak?08:53 - Yatırımcılara çağrı: Parayı bankaya koy, yan gel yat!08:50 - İHD Eş Başkanı Öztürk Türkdoğan gözaltına alındı
08:50 - Kapatma iddianamesinin çatısını Kobani oluşturdu08:48 - Küfürbaz savcının yöntemi tam bir FETÖ metodu!08:42 - Muhtar köy girişine 'yabancılar giremez' tabelası astı; vaka görülmedi08:35 - Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko çifti dünya evine girdi!08:34 - Mahkeme arsayı karıştırdı, 3.7 milyon yerine 212 bin TL'lik ödeme çıktı08:30 - Rüşvetin tek delili eski telefondu...15 yıl sonra beraat etti
08:29 - Kahraman köpek, sahibini ölümden kurtardı!08:26 - TPAO'nın 3 petrol arama sahasında ruhsat süreleri uzatıldı08:10 - AYM kurulduğundan bu yana 25 parti kapatıldı08:07 - 'Millet İttifakı'nı fezlekeler etkilemez'08:01 - Tacizle suçlanan Türk Profesör aklandı
07:59 - Çanakkale'yi yabancılar anlattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
HDP hakkındaki kapatma davası hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Kripto para kumardan farksız
Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko çifti dünya evine girdi!
Evden çalışmanın teşvik edilmesine tepki gösterdi
Öğretim elemanı atama izinlerinin geç dağıtımı planlamayı aksatıyor!
İstanbul'daki vakaların sayısı arttı, seyahat yasağı masada
HDP kapatılırsa 42 vekil bağımsız olacak
Hafife alan ya sürünüyor ya da ölüyor
SHP-HEP ittifakından CHP-HDP ittifakına
Tacizle suçlanan Türk Profesör aklandı
Mahkeme arsayı karıştırdı, 3.7 milyon yerine 212 bin TL'lik ödeme çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kumanlar 1
telefonu meşgule atmak 2
yağmalamak 1
Çaya bandırılan bisküvi 3
Maçuka 1
tatanka 2
emeklilikte yaşa takılanlar 1
bad-ı sabah 2
zorunlu izolasyon süresi 1
kfc 1
SON İLANLAR
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 20 hemşire alacak
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Adapazarı Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam