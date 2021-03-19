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Tacizle suçlanan Türk Profesör aklandı

ABD'deki Montana Eyalet Üniversitesi'nde çalıştığı dönemde 4 öğrenci tarafından taciz ve ayrımcılıkla suçlanan genetik bilimci Prof. Dr. Hikmet Budak temize çıktı. Mahkeme, üniversitenin Prof. Dr. Budak'a 200 bin dolar tazminat ödemesine karar verdi.
 19 Mart 2021 08:01
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Tacizle suçlanan Türk Profesör aklandı

Prof. Dr. Hikmet Budak 2002 yılında Nebraska Üniversitesi'nden doktorasını aldı. 2004 yılına kadar 'Genetik Koordinatörü' olarak aynı üniversitede çalışmaya devam etti. 2004-2015 yılları arasında Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2016'da Montana Eyalet Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin, bitki bilimleri alanındaki ilk vakıf kürsüsü başkanı oldu. Ancak 2018 yılında 4 öğrenci tarafından taciz ve ayrımcılıkla suçlandı. Üniversite, iddiaları araştırmak üzere bir heyet kurdu ve rapor hazırladı. Hürriyet gazetesinden Çetin Aydın'ın haberine göre raporda, Budak'ın engelli, ulusal köken, cinsiyet, evlilik, aile durumu ve din temelinde öğrencilere ve personele karşı ayrımcılık yaptığı iddia edildi. Ayrıca taciz iddialarına da yer verildi.

RAPOR BASINA SIZDI

Prof. Dr. Budak kendisi hakkında yapılan incelemelerin yetersiz ve yüzeysel olduğunu belirterek rapora itiraz etti ancak rapor basına sızdı. 2019'da istifa etmek zorunda kalan Prof. Dr. Hikmet Budak, bilimsel araştırma şirketi Montana BioAg Inc'te Bilimsel Başkan olarak çalışmaya başladı. Üniversite ve hakkında suçlamada bulunan 4 öğrenciye de dava açtı. Prof. Dr. Budak'ın davadaki iddialarına göre, üniversitenin hazırladığı ve gizli kalması gereken rapor kasıtlı olarak birden fazla gazete ve diğer medya kuruluşlarına sızdırılmıştı. Montana'da görülen dava geçen ocak ayında karara bağlandı. Üniversite Prof. Dr. Hikmet Budak'a 200 bin dolar tazminat ödedi. Ayrıca Prof. Dr. Budak hakkında basında yer alan haberler de kaldırıldı.
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