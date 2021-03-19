'Millet İttifakı'nı fezlekeler etkilemez'
|19 Mart 2021 08:07
|+Aa- Yazdır
Milliyet'ten Bahar Atakan'ın haberine göre: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi, Millet İttifakı bileşenlerinin, dokunulmazlık fezlekeleri üzerinden ayrışma yaşama ihtimalini yeniden tartışmaya açtı. CHP ile HDP arasında oluşacak bir yakınlaşmanın, İYİ Parti'nin ittifaktan ayrılmasına neden olacağı öne sürülmesine karşın, İYİ Partililer, Millet İttifakı'nın, "seçim iş birliğine" dayalı olarak ilkeler üzerinden oluştuğunu belirtti. İYİ Partili yetkililer, "İttifakın HDP'den dolayı kötüleşmesi veya iyileşmesi gibi bir durum olmaz" görüşünü kaydetti.
İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, AYM'nin Gergerlioğlu hakkındaki kararının beklenmesi gerektiğine işaret ederek, "İktidar, HDP'nin kapatılması davası ve Gergerlioğlu'nun dokunulmasızlık fezlekesi olayıyla yine gündemin olumsuz yönde baş aktörü haline geldi. İnsan hakları ve hukuk reformu ile gündemi elinde tutamayan Cumhurbaşkanı, Gergerlioğlu ve HDP adımları ile dünyaya kudretinden söz ettirdi. Olumlu olmasa da yine gündemin baş aktörü. AYM kararı beklenebilirdi" ifadesini kullandı. Fezlekeler ve parti kapatma davası konusundan Millet İttifakı'nın etkilenmeyeceğini söyleyen Subaşı, İYİ Parti'nin, "iktidarı yerinden edebilecek kurum haline geldiğini" belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Twitter da temsilci atıyor
19 Mart 2021 09:02
|Peki ya, HDP kapatılmazsa ne olacak?
19 Mart 2021 08:58
|Kapatma iddianamesinin çatısını Kobani oluşturdu
19 Mart 2021 08:50
|AYM kurulduğundan bu yana 25 parti kapatıldı
19 Mart 2021 08:10
|SHP-HEP ittifakından CHP-HDP ittifakına
19 Mart 2021 07:05
|İran Dışişleri Bakanı Zarif yarın Türkiye'ye gelecek
19 Mart 2021 02:55
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
19 Mart 2021 00:36
|Hakim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik
19 Mart 2021 00:06
|19 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
19 Mart 2021 00:01
|Yılmaz Özdil, aşı yaptıran sağlık personelini kızdırdı
18 Mart 2021 23:37