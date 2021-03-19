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AYM kurulduğundan bu yana 25 parti kapatıldı

Türkiye'de 1961 yılından sonra Anayasa Mahkemesi tarafından 25 parti kapatıldı
 19 Mart 2021 08:10
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AYM kurulduğundan bu yana 25 parti kapatıldı

Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan partilerin isimleri şöyle:

1968'de İşçi-Çiftçi Partisi (İÇP)

1971'de Türkiye İleri Ülkü Partisi (TİÜP) ile Türkiye İşçi Partisi (TİP)

1972'de Milli Nizam Partisi (MNP) ve Büyük Anadolu Partisi (BAP)

1980'de Türkiye Emekçi Partisi (TEP)

1983'te Huzur Partisi (HP)

1991'de Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBPK) ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

1992'de Sosyalist Parti (SP)

1993'te Halkın Emek Partisi (HEP), Özgürlük ve Demokrasi Partisi (ÖZDEP) ve Sosyalist Türkiye Partisi (STP)

1994'te Yeşil Partisi (YP), Demokrasi Partisi (DEP) ve Demokrat Parti (DP)

1995'te Sosyalist Birlik Partisi (SBP)

1996'da Demokrasi ve Değişim Partisi (DDP)

1997'de Emek Partisi (EP) ve Diriliş Partisi (DRP)

1998'de Refah Partisi (RP)

1999'da Demokrati Kitle Partisi (DKP)

2001'de Fazilet Partisi (FP)

2003'te Halkın Demokrasi Partisi (HADEP)

2009'da Demokratik Toplum Partisi (DTP)

14'ünde gerekçe 'bölücülük'

Türkiye'de kapatılan 25 partiden 14'ünün kapatma gerekçesi "bölücülük" oldu. "Bölücülük" gerekçesiyle TİP, TEP, TBKP , SP, HEP, ÖZDEP, STP, DEP, SBP, DDP, EP, DKP, HADEP ve DTP kapatıldı.

İÇP, TİÜP, BAP, YP ve DP ise ihtara rağmen kongresini yapmamak, hesabını süresinde vermemek, mevzuatını düzeltmemek, aykırılıkları gidermemek gerekçeleriyle faaliyetlerine son verildi. DRP, 2 seçime katılmadığı, CHP ise kapatılan partinin devamı olduğu gerekçesiyle kapatıldı. MNP laikliğe aykırı eylemler, HP laikliğe aykırı program, ÖZDEP bölücülüğün yanı sıra kısmen laiklik karşıtlığı, RP ve FP ise laikliğe aykırı eylemlerin odağı oldukları için siyasi faaliyetlerine son verildi.
Memurlar.Net
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