TPAO'nın 3 petrol arama sahasında ruhsat süreleri uzatıldı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Tekirdağ sınırları içinde kalan 3 petrol arama sahasının ruhsat süresinin 10 yıl daha uzatılması kararlaştırıldı.
|19 Mart 2021 08:26
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün ilgili kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Tekirdağ sınırları içinde petrol işletme ruhsat sahalarının 1 Nisan'da sona eren işletim süreleri, mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları, yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 1 Nisan 2031'e kadar uzatıldı.
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