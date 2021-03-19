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Kahraman köpek, sahibini ölümden kurtardı!

Üsküdar'da ofis olarak kullanılan beş katlı binanın üçüncü katında yangın çıktı. Binada kimse olmadığı için yangın fark edilmezken, dumanlar yan binada köpeği ile birlikte yaşayan Ayşen Şahin'in evine doldu. Bu sırada uyuyan Ayşen Şahin'i köpeği Esmoş uyandırarak, ölmekten kurtardı.
 19 Mart 2021 08:29
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Yangın, bu sabah saat 05.00 sıralarında Zeynep Kamil Mahallesi Nuh Kuyusu Caddesi üzerindeki ofis olarak kullanılan 5 katlı bir binanın üçüncü katında meydana geldi. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar bütün binaya doldu. Kimsenin fark etmediği yangında, dumanlar yan binaya da sıçradı. Dumanlar bir anda yan binada köpeği Esmoş ile birlikte yaşayan Ayşen Şahin'in evine dolmaya başladı. Bu sırada uyuyan Ayşen Şahin'i, köpeği Esmoş önce saçlarından ardından ayağından çekerek uyandırmak istedi. Köpeğinin ısrarlı hareketleri sonucu uyanan Şahin, evin içindeki dumanı görünce panik halinde alt kattaki komşusunu uyandırdı. Komşusunun ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımı ile pencereden binaya girerek yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

"ÖNCE SAÇLARIMI ÇEKTİ, SONRA AYAĞIMI"

Dumana maruz kalarak boğulmaktan köpeği sayesinde kurtulan Ayşen Şahin, yaşananları, "Uyuyordum, uyandım. Benim canım Esmoşum, bir tane kızım, yan binada yangın olduğunu haber etti bana. Panikten 110'u unuttum. Telaş içinde alt komşumu uyandırdım. Esmoşuma teşekkürler ediyorum, iyi ki varsınız, Esmoşlar çoğaldı. İlk önce saçlarımı çekmeye başladı, sonra ayağımı kapıya getirdi. Hırsız girdi sandım ilk başta, sonra baktım evim duman içinde. Esmoşum haber verdi bana" şeklinde anlattı.
DHA
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