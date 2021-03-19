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Mahkeme arsayı karıştırdı, 3.7 milyon yerine 212 bin TL'lik ödeme çıktı

İstanbul'da görülen bir kamulaştırma davasında ilginç bir durum yaşandı. İdare mahkemesi, Kartal'daki bir arsa ile Ümraniye'deki başka bir arsa için açılan iki ayrı davayı karıştırdı. Başlangıçta hak sahiplerine 3,7 milyon lira ödenmesi gerektiğini belirten mahkeme, kararın devamına ise yanlışlıkla başka bir davayı ekledi. Dosyalar karışınca, 3.7 milyon lira yerine 212 bin lira ödenmesine hükmeden mahkeme, "Davaları karıştırdınız" yönündeki itirazı ise "Bir üst mahkeme düzeltsin" diyerek ret etti.
 19 Mart 2021 08:34
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Mahkeme arsayı karıştırdı, 3.7 milyon yerine 212 bin TL'lik ödeme çıktı

Hürriyet'in özel haberine göre: İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nde görülen davaya konu arsa Kartal'da bulunan 3 dönümlük bir mülk. Dosyaya göre arsanın 5 hissedarı bulunuyor. Hak sahipleri ile kamu kurumları arasında arsaya ilişkin tartışmalı süreç ise 15 yıl önce başladı. İmar planında 'eğitim tesis alanı' olarak görünen arsa ile ilgili uzun yıllar süren uğraşlar sonrası hak sahipleri dava açtı. Açılan davada, söz konusu arsanın bedelinin ödenmesi talep edildi.

Haluk Kurt Sözen, Züheyla Yasemin Sözen, Vera Sözen, Fatma Serra Elkorek ve Hatice Tuba Üney adına geçen yıl açılan davada mahkeme kararını yakın zaman önce verdi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin davalı olduğu dosyada, arsanın bedeli olan 3.7 milyon liralık ödemenin yapılması talep edildi. Davalı kurumlar adına yapılan savunmalarda ise özetle "Sorumluluk bizde değil; davanın reddine karar verilsin" denildi. Mahkeme 4 sayfalık kararının ilk 2 sayfasında anılan dosyaya ilişkin bilgilere yer verdi. Karanın devamında ise başka bir dava dosyasına ilişkin bilgiler yer aldı. 5 kişinin açtığı davaya konu arsa Kartal'da bulunurken, kararında devamında bu kez Ümraniye'de bulunan 6 kişiye ait 298 metrekarelik bir arsaya ilişkin farklı bir kamulaştırma davasına ilişkin bilgiler yer aldı. İki ayrı dava dosyasını karıştıran mahkeme, kararın sonunda hak sahiplerine 212 bin lira ödenmesine hükmetti.

MAHKEME REDDETTİ

Davacılar adına mahkemeye yapılan itirazda, "Kararda yanlışlık var. İki farklı dava dosyası karıştırılmış. Çıkan sonuç bizim dosyaya ilişkin değil" itirazında bulunulsa da mahkemeden, "Yanlışlık varsa İstanbul Bölge İdare Mahkemesi düzeltir" diyerek itirazı reddetti. Mahkemenin, iki ayrı dava dosyayı karıştırdığını belirten Av. Hikmet Güngör, "Mahkeme, hatanın düzeltilmesi için yaptığımız başvuruyu da reddetti. Ne yazık ki 'bir davada neler olmamalı' diye örnek gösterilecek bir dosya haline geldi" diye konuştu.
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