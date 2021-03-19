İHD Eş Başkanı Öztürk Türkdoğan gözaltına alındı
İHD'nin Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan gözaltına alındı.
|19 Mart 2021 08:50
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İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan gözaltına alındı. İHD'den yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Öztürk Türkdoğan bu sabah gözaltına alındı. Gerekçesi hakkında henüz bilgimizin olmadığı bu operasyon insan hakları savunucularına yönelik baskının son ve açık bir örneğidir. Süreç hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.
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