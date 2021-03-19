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Peki ya, HDP kapatılmazsa ne olacak?

Sabah Yazarı Melih Altınok: Bir de Mahkeme'nin HDP'nin kapatılması talebini reddetme olasılığı var tabii. Hazine yardımının kesilmesi gibi bir karar da verebilirler. Bu durumda da HDP'yi terörle ilişkilendiren söylemler hukuki zeminini kaybedecek, iddialar siyasi ithamdan ibaret sayılacak. Bir anlamda, CHP ve İYİ Parti ile ittifak kuran HDP'yi meşrulaştıracak.
 19 Mart 2021 08:58
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Peki ya, HDP kapatılmazsa ne olacak?

Sabah Gazetesi köşe yazarlarından Melih Altınok, Anayasa Mahkemesinin HDP'yi kapatma davasında , kapatılmaması yönünde karar vermesi durumunda yaşanacakları köşesine taşıdı.

Altınok'un yazısının ilgili kısmı:

HDP hakkında açılan kapatma davası Anayasa'ya ve yasalara uygun. Hatta Anayasa'mızın üzerinde saydığımız Avrupa hukuku da buna müsaade ediyor. İspanya'daki benzer yargı süreçleri gibi emsal teşkil edecek örnekler de var.

Usulün ötesinde söz konusu davanın içeriğiyle ilgili de aklı başında kimsenin bir şüphesi yok. HDP, PKK'nın siyasi uzantısı.

Yani yıllardır faaliyet gösteren HDP ile ilgili ortada yeni bir durum yok.

Basında yer alan son anketlere göre (Optimar) halkın yüzde 66'sı da HDP'nin kapatılmasını istiyor.

Bu kamuoyu araştırmasından, halkın geriye kalanının HDP'nin kapatılmasına karşı olduğu sonucu çıkmasın.

Zira HDP'nin ipini Kandil'in tuttuğunu bilen pek çok kişi, kapatma davasına PKK'ya can suyu vereceği ihtimaliyle şüpheye yaklaşıyor.

Geçen hafta HDP'nin tulum çıkardığı Güneydoğu illerine yaptığım seyahatte bu kaygıyı açıkça hissettim.

Kiminle konuşsam, "hendek eylemlerinin" bitirilmesinin ardından devletin bölgede güvenliği sağlamasıyla nefes aldıklarını söyledikten sonra sözü kapatma tartışmalarına getiriyordu:

"PKK çevresi son birkaç yıldır dağıldı, etkinliğini yitirdi. Artık gündelik hayatı terörize edemiyorlar. Ancak kapatılma tartışmaları şimdiden PKK tabanını kenetledi."

HDP kapatılsa, birkaçı hariç kimsenin bilmediği isimlere siyaset yasağı gelse bile, Kandil'in yeni piyonlar belirleyip yoluna CHP'de devam etmesi de olasılık dahilinde...

Seçmenlerini böyle bir güzergahta mobilize edebilecek kabiliyete sahip olduklarını, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerde gösterdiler.

Bunlar Anayasa Mahkemesi'nin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın kapatma talebini yerinde bulmasıyla gündeme gelebilecek senaryolar...

Bir de Mahkeme'nin HDP'nin kapatılması talebini reddetme olasılığı var tabii. Hazine yardımının kesilmesi gibi bir karar da verebilirler.

Bu durumda da HDP'yi terörle ilişkilendiren söylemler hukuki zeminini kaybedecek, iddialar siyasi ithamdan ibaret sayılacak. Bir anlamda, CHP ve İYİ Parti ile ittifak kuran HDP'yi meşrulaştıracak.

Keşke demokrasi, yasalara, anayasalara ve halkın taleplerine uyulunca otomatikman gerçekleşen bir tepkime olsa.

Ama gerçek hayat, kimya formülleri gibi işlemiyor.

Hele ki kimin, neyi, niçin istediğine benim diyen siyaset yorumcularının bile net cevap veremediği, herkesin yüzünde maskeyle gezdiği bu netameli günlerde...
Sabah
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