Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Muğla merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6"sı tutuklandı.
|19 Mart 2021 09:04
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan 18 şüpheliden yaşı küçük olan 7'si serbest bırakıldı.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 11 zanlı ise Datça Adliyesine götürüldü. Zanlılardan 6"sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 3'ü ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Muğla merkezli 9 ilde banka ve kredi kartı bilgilerini "oltalama" diye bilinen yöntemle yasa dışı ele geçirerek menfaat temin etikleri ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik 15 Mart'ta düzenlenen operasyonda 18 zanlı gözaltına alınmıştı.
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