Balıkesir'de sosyal medyadan PKK propagandası: 7 gözaltı
Balıkesir'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.
|19 Mart 2021 09:11
|+Aa- Yazdır
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kent merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Gömeç ve Gönen'de sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları ileri sürülen 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Adana'da yakalanan firari FETÖ zanlısı tutuklandı
19 Mart 2021 10:18
|İstanbul FETÖ'nün avukat yapılanması operasyonu: 10 gözaltı kararı
19 Mart 2021 09:14
|Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 3'ü muvazzaf asker toplam 11 gözaltı kararı
19 Mart 2021 09:11
|Başkent'te PKK operasyonu: 12 kişi hakkında gözaltı kararı
19 Mart 2021 09:06
|Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
19 Mart 2021 09:04
|İHD Eş Başkanı Öztürk Türkdoğan gözaltına alındı
19 Mart 2021 08:50
|Adana'da PKK'ya yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı
19 Mart 2021 07:26
|İstanbul'da PKK operasyonu, HDP ilçe yöneticileri dahil 10 gözaltı
19 Mart 2021 07:20
|HDP kapatılırsa 42 vekil bağımsız olacak
19 Mart 2021 06:50
|Kilis'e 2 roket düştü
18 Mart 2021 21:55