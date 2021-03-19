Balıkesir'de sosyal medyadan PKK propagandası: 7 gözaltı

KDK'DAN MÜFETTİŞ YARDIMCILARI İÇİN YETERLİK SINAVI KARARI Kamu Denetçiliği Kurumu mesleğe müfettiş yardımcısı olarak başlayan ancak 3. yılını doldurmasına rağmen yeterlik sınavı açılmaması üzerine Kuruma başvuran adayları haklı buldu ve iş müfettiş yardımcılığı yeterlik sınavına çağrılma yönünde makul sürede işlem tesis edilmesi için Bakanlığa tavsiyede bulunulmasına karar verdi.