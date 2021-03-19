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İstanbul FETÖ'nün avukat yapılanması operasyonu: 10 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün avukat yapılanmasında oldukları belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
 19 Mart 2021 09:14
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "çalışma evlerine" yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, 2013 yılında örgütün İstanbul'daki "çalışma evlerinde" kaldığı tespit edilen ve burada hakimlik savcılık sınavlarına hazırlanan aralarında avukatların da bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Gaziantep, Kahramanmaraş, Siirt, Şanlıurfa ve Kayseri'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 9'unu yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Bu arada şüphelilerin örgütün 3 mahrem yöneticisi ile irtibatlı oldukları, ayrıca HTS kayıtlarına göre de şüphelilerin söz konusu çalışma evlerinde kaldıklarının tespit edildiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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