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Perinçek: Bana dönek diyenlerin hepsi dönek oğlu dönek

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten 'Dönek misiniz?' sorusuna yanıt verdi. Perinçek, ''Dönek diyenlerin hepsi dönek. Dönek oğlu dönek onlar hem de" ifadelerini kullandı.
 19 Mart 2021 09:22
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Perinçek: Bana dönek diyenlerin hepsi dönek oğlu dönek

Armağan Çağlayan'ın "Dönek misiniz?" sorusuna Perinçek, "Ben bilimsel sosyalistim. Dönek diyenlerin hepsi dönek. Dönek oğlu dönek onlar hem de. Hepsi dönek oğlu dönek. O suçladıkları adam, 15 yıl 5 kuşakla hapis yatmış bir adam. Bunların hepsi dönmüş adamlar. Daha 12 Mart'tan sonra dönmüş adamlar. Ben 12 Mart, 12 Eylül, 1990, 98, 2008, Türkiye'de 5 kuşakla CIA'nın, sistemin hapishanelerinde yatan tek adamım. Bunun karşısında 4 kuşakla yatan da yok" ifadelerini kullandı.

"Hepsi dönek oğlu dönektir"

Perinçek sözlerine şöyle devam etti: "3 kuşakla yatan da bizim partide bazı arkadaşlarımız var. Onun için bunların hepsi dönek oğlu dönektir, sistemin adamlarıdır. Bunlar Amerika ile birlikte, CIA'nın tezgahlarında Vatan Partisi'ne ve Doğu Perinçek'e Amerika'nın ve Atlantik sisteminin adamları olarak, görev yapan adamlardır."
Memurlar.Net
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