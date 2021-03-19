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Oltasına takılan zehirli balığa dokundu bu hale geldi

Antalya'da oltasına zehirli trakonya balığı takılan amatör balıkçı Ali Bilgiç, balığın sırtındaki zehirli iğnenin eline teması sonrası kolunda uyuşma başlayınca sosyal medyadan canlı yayın yaparak, arkadaşlarından yardım istedi. Tedavi sonrasında da kolundaki his kaybının devam ettiğini söyleyen Bilgiç, "30 saniye sonra elimde yanma başladı. Yanma hissi koluma, göğsüme, boynuma ve sırtıma yayıldı" dedi
 19 Mart 2021 09:24
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Kentte amatör balıkçılık yapan Ali Bilgiç, Kaleiçi Yat Limanı'ndan balık tutmak için teknesiyle açıldı. İlerleyen saatlerde Bilgiç'in oltasına balık takıldı. Bilgiç, oltayı çektiğinde kancaya, Akdeniz'deki en tehlikeli türler arasında yer alan zehirli trakonya balığının takıldığını gördü. Bir anda dönen balık, Bilgiç'in sol eline temas etti. Teknede yalnız olan Bilgiç, eline temas edenin zehirli balık olduğunu bildiği için ne yapacağını düşünmeye başladı.

Kısa süre sonra balığın temas ettiği yerde sinek ısırığı gibi acı hisseden Bilgiç'in, 30 saniye sonra da kolunda uyuşma başladı. Açık denizdeki teknesinde yalnız olan Bilgiç, başına bir şey gelme ihtimaline karşı sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak durumu anlattı ve yardım istedi. Vücudunda yanma başlayan Bilgiç, bayılma ihtimaline karşı da tekne motorunun kapatma ipini kendine bağladı.

'SADECE ISLAKLIK HİSSETTİM'

Oltasına takılan balığı yıllardır bildiğini söyleyen Ali Bilgiç, "Olta bana çarpmasın diye kurşundan kurtulmaya çalıştığımda balık takla attı ve elime anlık temas etti. Islaklık hissettim sadece. Oltayı teknenin içine bıraktım. 5 saniye sonra sinek ısırığı gibi hissiyat geldi. O an anladım. Semptomun nasıl olacağını veya neler olacağını bilmiyordum. 30 saniye sonra elimde yanma başladı. Yanma hissi sonra koluma, göğsüme, boynuma ve sırtıma yayıldı. Arkasından da ağrı yapmaya başladı. Darbe aldığım yerden kan çıkmaya ve şişmeye başladı" dedi.

'HANGİ AŞAMADA BAYILIRIM DİYE DÜŞÜNDÜM'

Başına bir şey gelme ihtimaline karşı sosyal medyadan canlı yayın açtığını söyleyen Bilgiç, "Yayında balığı gösterdim ve semptomları anlattım. Kendimi kaybeder, baygınlık geçirirsem bana ulaşsınlar diye. Problem yaşamaktan korktum. Hızla bağlı bulunduğum yere dönmek için harekete geçtim. O sırada arayan arkadaşlarımdan en yakın olanına limana gelmesini söyledim. Olayı ilk fark ettiğimde aklımdan 'Hangi aşamada bayılırım, nerede bayılırım, motoru durdurmam lazım' gibi şeyler düşündüm. Motoru durduran bir kablo vardır. Bayılırsam en azından motor dursun diye o kabloyu kendime bağladım" diye konuştu.

'VÜCUDUMDAKİ AĞRI DEVAM EDİYOR'

Karaya çıkana kadar zamana karşı yarıştığını söyleyen Bilgiç, "Ardından limana gelince hemen hastaneye gittik. Hastaneye gidene kadar ağrılarım arttı. Doktorumuz da şans eseri balık avcısıymış ve balığı bildiği için hızlı müdahalede bulundu. Denizde yalnız olmak bazen çok kötü sonuçlar doğurabiliyor. Böyle durumlarda olabildiğince fazla insana ulaşmak lazım. Zehirli iğnenin içeride kırılıp kırılmadığını bilmiyordum. İğne içeride kaldığı zaman zehir zerk etmeye devam ediyor. Vücudumda ağrı devam ediyor. Kolumun kullanımı neredeyse yüzde 50 düştü. 2-3 gün sürebileceğini söylediler. Binlerce insana bu balığı anlattık. Başımıza gelir mi diye düşünürken en sonunda bizim başımıza geldi" dedi.

'AĞRIYA, KOLDA ÇÜRÜMEYE NEDEN OLABİLİR'

Türkiye'de 4 tür trakonya balığı olduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Bu balık trakonyanın bir türü. Sularımızda 4 tür de yerli türdür. Bu balıkların en büyük özelliği sırt dikenleri, diğer yüzgeçlerindeki iğneleri zehirlidir. Bu balıklar Akdeniz'in zehirli ve tehlikeli türleri arasında yer alır. Bu türe çok dikkat etmek lazım. Vücuda değdirmemek lazım. Temas etmesi halinde zehirleme vakası oluyor. Şiddetli ağrıya, kolda çürümeye, dokularda ölümler, deride dökülmelere neden olabilir. Şiddetli ağrıya sebep olur" diye konuştu.

'SICAK SU UYGULAMASI LAZIM'

Bu tür vakalarda ilk olarak sıcak su uygulaması yapılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, "Bu balık temas ettiyse yapılacak ilk şey hastaneye gitmek. Bu tür vakalarda ilk önce yapılacak şey ise temas edilen yeri 50-60 derecelik sıcak suya sokmaktır. 45 dakika kadar da bu uygulamanın yapılması gerekiyor. Sıcak uygulamalar protein kökenli zehirlerde, proteini parçalamaya neden olur. Ne kadar erken uygulama yapılırsa etkisi o kadar azalır" dedi.

'AKDENİZ'İN EN TEHLİKELİ TÜRLERİNDEN BİRİSİ'

Daha önce bir çocuğun bu balığın teması sonrasında öldüğünü hatırlatan Prof. Dr. Gökoğlu, "Trakonya balığının zehri aslan balığının zehrine eş değerdir. Varsam türü, Akdeniz'in en tehlikeli türlerinden biridir ve çok küçüktür. Aslan balığı gibi üzerlerindeki dikenin batması sonucu hemen vücutta ağrı gelişir. Özellikle Varsam olarak adlandırılan trakonya balığının türü kumun içerisinde yatar" diye konuştu.
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