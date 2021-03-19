Turuncu kategorideki Karaman'da taziye evinden 61 kişi çıktı
|19 Mart 2021 09:29
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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladı 'yüksek riskli' il olarak turuncu kategoride yer alan Karaman'da bir taziye evinden 61 kişinin olduğu ortaya çıktı. İhbar üzerine eve giden polis, evi tahliye edip 61 kişi hakkında işlem başlattı.
Karaman, Sağlık Bakanlığı'nın 6-12 Mart tarihlerini kapsayan haftalık vaka sayısına göre 100 bin nufusta 56,88 ile turuncu listede bulunuyor. Kentteki vaka sayısı yüksek olması nedeniyle tedbir ve denetimler artırıldı. Ancak bugün akşam saatlerine 112 Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Yeşilada Mahallesi 820 Sokak'taki taziye evine giden polis, evde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Evin 3 odasında 61 kişinin olması üzerine polis tek tek evdekileri tahliye edip, haklarında işlem başlattı. Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, illerin her 100 bin kişide haftalık (6-12 Mart) Kovid-19 vaka sayıları şöyle:
"Adana (63), Adıyaman (154,63), Afyon (47,50), Ağrı (22,22), Aksaray (173,52), Amasya (163,64), Ankara (68,53), Antalya (95,16), Ardahan (73,83), Artvin (100,88), Aydın (58,71), Balıkesir (257,60), Bartın (62,82), Batman (15,64), Bayburt (51,28), Bilecik (81,38), Bingöl (25,20), Bitlis (15,95), Bolu (65,76), Burdur (86,49), Bursa (78,47), Çanakkale (149,76), Çankırı (47,29), Çorum (73,19), Denizli (41,50), Diyarbakır (17,83), Düzce (81,63), Edirne (200,36), Elazığ (29,59), Erzincan (53,75), Erzurum (45,63), Eskişehir (74,59), Gaziantep (67,44), Giresun (296,84), Gümüşhane (137,61), Hakkari (7,84), Hatay (69,43), Iğdır (80,97), Isparta (61,09), İstanbul (178,25), İzmir (78,57), Kahramanmaraş (56,50), Karabük (47,21), Karaman (56,88), Kars (24,92), Kastamonu (118,23), Kayseri (142,95), Kırıkkale (88,27), Kırklareli (137,12), Kırşehir (47,73), Kilis (255,62), Kocaeli (138,39), Konya (203,91), Kütahya (85,14), Malatya (92,66), Manisa (50,12), Mardin (17,32), Mersin (96,75), Muğla (80,24), Muş (27,24), Nevşehir (64,60), Niğde (89,21), Ordu (248,62), Osmaniye (198,89), Rize (188,18), Sakarya (90,15), Samsun (458,53), Siirt (2,11), Sinop (345,56), Sivas (43,88), Şanlıurfa (15,41), Şırnak (4,46), Tekirdağ (121,64), Tokat (243,53), Trabzon (222,32), Tunceli (53,93), Uşak (19,22), Van (20,36), Yalova (200,33), Yozgat (46,05), Zonguldak (75,44)."
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