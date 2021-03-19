Aleyna Tilki'ye soruşturma açıldı
Bir vatandaşın CİMER'e şikayeti üzerine Aleyna Tilki'ye Covid-19 soruşturması açıldığı öğrenildi
|19 Mart 2021 10:20
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Genç şarkıcı Aleyna Tilki, "Anneme, kendime ve kardeşime aşı yaptırmam. güvenmiyorum! İnsanları Korona değil, ilaçlar öldürüyor" paylaşımı ile aşı karşıtı olduğunu sosyal medyadan duyurmuştu.
Sabah'ın haberine göre; şikayetçi kişi dilekçesinde 'Tilki, devleti aşağılayıp halk arasında korku ve paniğe neden oldu' dedi.
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