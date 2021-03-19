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Aleyna Tilki'ye soruşturma açıldı

Bir vatandaşın CİMER'e şikayeti üzerine Aleyna Tilki'ye Covid-19 soruşturması açıldığı öğrenildi
 19 Mart 2021 10:20
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Aleyna Tilki'ye soruşturma açıldı

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, "Anneme, kendime ve kardeşime aşı yaptırmam. güvenmiyorum! İnsanları Korona değil, ilaçlar öldürüyor" paylaşımı ile aşı karşıtı olduğunu sosyal medyadan duyurmuştu.

Sabah'ın haberine göre; şikayetçi kişi dilekçesinde 'Tilki, devleti aşağılayıp halk arasında korku ve paniğe neden oldu' dedi.
Sabah
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