Faiz kararı sonrası dolar güne düşüşle başladı
|19 Mart 2021 09:52
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|7,3590
|7,3600
|Avro
|8,7690
|8,7700
|Sterlin
|10,1800
|10,2300
|ANKARA
|ABD Doları
|7,3300
|7,3900
|Avro
|8,7300
|8,8000
|Sterlin
|10,1300
|10,3300
Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,35 seviyesinde işlem görüyor.
Dün en yüksek 7,5651 seviyesini gören dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası son 2 haftanın en düşük seviyesi olan 7,2880'e kadar geriledi ve günü bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 2,4 altında 7,3260'tan tamamladı.
TCMB Para Politikası Kurulu'nun dünkü toplantısında politika faizi 200 baz puan ile beklentilerin üzerinde artırılarak yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarıldı. Karar metninde "Yukarı yönlü riskler dikkate alınarak önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanılırken, sıkı duruşun "uzun bir süre" korunacağı vurgusu da korundu.
Dolar/TL, haftanın son işlem gününe azalan küresel risk iştahına paralel yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 7,3490'dan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda önceki kapanışa göre avro/TL yüzde 0,5 artışla 8,7615'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 artışla 10,2340'tan satılıyor.
Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 91,8 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1925 seviyesinde dengelendi.
Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün yurt içinde merkezi hükümet borç stoku ve yurt dışında Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.
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