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İzmir açıklarında lastik botun batması sonucu 3 sığınmacı öldü
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 kişiyi kurtardı
|19 Mart 2021 09:54
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İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adasına geçmeye çalışan sığınmacıları taşıyan botun batması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
Çeşme'den denize açılan lastik bot, henüz bilinmeyen bir nedenle battı.
Durumun öğrenilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre, 3 kişi yaşamını yitirdi. Sahil güvenlik ekiplerince 3 kişi kurtarıldı.
Şiddetli rüzgar ve sağanağın etkili olduğu bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, arama çalışmalarına hava ve denizden devam ediyor.
Cenazeler, otopsi için Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine götürüldü.
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