Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

JP Morgan, Türkiye'de faiz indiriminin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı

Dev yatırım bankası JP Morgan, TCMB'nin faiz indirimlerine eylül ayında başlamasını bekliyor. Merkez Bankası dün politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde 200 baz puan artırarak yüzde 19'a yükseltmişti.
 19 Mart 2021 09:57
+Aa- Yazdır
JP Morgan, Türkiye'de faiz indiriminin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan tarafından hazırlanan raporda, bankanın dünkü 200 baz puan faiz artırım kararının güçlü ve proaktif bir adım olduğu belirtildi.

Raporda yatırımcıların TCMB'nin gerektiği zaman faiz adımı atacağı konusunda rahatlamaları gerektiğinin altı çizildi. Faiz artırımının kredibilite artışı ve kredi büyümesini sınırlama yoluyla hedefine hizmet edeceği öngörüldü.

Dezenflasyon sürecinin TCMB'nin diğer politika üreticilerden alacağı desteğe bağlı olduğu yorumunu yapan kuruluş, Başkan Ağbal'ın göreve gelmesinin ardından yapılan faiz artırımının 875 baz puana yükseldiğinin altını çizdi.

Enflasyonda nisan ayında yüzde 16,3'le zirve tahmin eden JP Morgan, rakamın eylül ayına kadar yüzde 15'in üzerinde ya da civarında olacağını belirtti. Yıl sonunda ise enflasyonu yüzde 11,2 öngördü.

FAİZ İNDİRİMİ EYLÜL AYINDA

TCMB'nin bir sonraki adamının faiz indirimi olmasını beklediğini belirten kurum, 'Bu adımın eylül ayında 100 baz puan olacağını öngörüyoruz. Küresel risk iştahında artış ya da enflasyonda düşüş gevşetme adımlarını öne çekebilir' ifadelerini kullandı. Raporda bankanın gerekmesi halinde ek sıkılaştırma yapacağını belirtmeye devam etmesinin de önemli olduğunu aktardı.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE ARTIRDI

Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 100 baz puan olan beklentilerin ötesinde 200 baz puan yükselterek yüzde 19'a çekerken karar metninde gerekirse ilave parasal sıkılaşma yapılacağına dair ifade de korundu.

PPK metinde ".gelişmelerin enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve orta vadeli enflasyon görünümü üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü riskleri dikkate alarak, önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir. Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır" denildi.

PPK açıklamasında, "İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Öte yandan, bazı sektörlerde belirginleşen arz kısıtları ile gerçekleştirilen ücret ve yönetilen fiyat ayarlamaları, orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki önemini korumaktadır" denildi. PPK metni şöyle devam etti:

"Gerçekleştirilen parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin daha belirgin hale geleceği beklentisi korunmakla birlikte, son dönemde kredi büyümesindeki yükseliş eğilimi ile ithal maliyetlerdeki artış, talep ve maliyet unsurlarında öngörülen kademeli iyileşmeyi geciktirmektedir."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yüksek faizde üçüncü dünya ligindeyiz
19 Mart 2021 06:40		 Satılık konut en çok İstanbul ve İzmir'de aranıyor
18 Mart 2021 14:37
MB, faiz kararını açıkladı... Beklentilerin üstünde faiz artışı yapıldı
18 Mart 2021 14:00		 Kira geliri elde edenlerin mart sonuna kadar beyanname vermesi gerekiyor
18 Mart 2021 11:37
Faizi kim istiyor? Bu oranlarla ev araba alınmaz
18 Mart 2021 06:56		 TCMB'den politika faizinde 100 baz puanlık artırım bekleniyor
17 Mart 2021 11:15
Konutta, Şubat'ta fiyatlar arttı, satışlar azaldı
16 Mart 2021 17:40		 Yeni bir kredi sistemi hayata geçecek
16 Mart 2021 09:05
Konut satışlarında faiz ve pandemi etkisi sürdü
16 Mart 2021 07:50		 Türkiye'de şubatta 81 bin 222 konut satıldı
15 Mart 2021 21:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:04 - Hakem heyetlerine yapılan her 10 başvurudan 6'sı tüketici lehine sonuçlandı11:02 - Altının gram fiyatı 407 liradan işlem görüyor11:02 - Tunceli Belediyesi'nde maaşlar 8 bin lira oldu11:00 - KDK'dan müfettiş yardımcıları için yeterlik sınavı kararı11:00 - Vakaların gizlendiği mahallede 150 kişinin yarısı korona çıktı10:58 - 'Binbir surat Cemile' gardıropta yakalandı
10:52 - Peynir fabrikasında amonyak tankı patladı: 30 işçi hastanelik oldu10:40 - TŞOF'tan sosyal medyada paylaşımlar yapan kuruluşla ilgili 'ilgimiz yoktur' uyarısı10:40 - Türkiye'nin 'en büyük' canlı hayvan pazarı geçici kapatıldı10:35 - HMS otel programı otellerin rezervasyonlarını arttırıyor10:34 - Adana'da servis minibüsünün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi10:30 - İntihar etti denilen Uzman Çavuş'u silah arkadaşı öldürmüş
10:20 - Aleyna Tilki'ye soruşturma açıldı10:19 - Yeni Şafak: Bu operasyonu kim adına çektiniz?10:19 - Niğde'de karbonmonoksitten zehirlenen çocuk hastanede hayatını kaybetti10:18 - Adana'da yakalanan firari FETÖ zanlısı tutuklandı10:16 - Nüfus idaresinden vefa örneği: Sağlıkçıların kimlikleri hastanede değiştirildi
10:08 - Açıkta iken, emekli aylığına başvuran, ne zaman aylığa hak kazanır?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
HDP hakkındaki kapatma davası hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yatırımcılara çağrı: Parayı bankaya koy, yan gel yat!
Yeni Şafak: Bu operasyonu kim adına çektiniz?
Kripto para kumardan farksız
Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko çifti dünya evine girdi!
İstanbul'daki vakaların sayısı arttı, seyahat yasağı masada
Aleyna Tilki'ye soruşturma açıldı
Öğretim elemanı atama izinlerinin geç dağıtımı planlamayı aksatıyor!
İntihar etti denilen Uzman Çavuş'u silah arkadaşı öldürmüş
Evden çalışmanın teşvik edilmesine tepki gösterdi
Mahkeme arsayı karıştırdı, 3.7 milyon yerine 212 bin TL'lik ödeme çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kollamak 2
sofinin dünyası 3
yanlış telaffuz edilen kelimeler 2
türk yıldızları 1
Truman Show 3
Aromatik 1
alay-ı vala 3
iplemek 1
soğdca 1
kelle peyniri 1
SON İLANLAR
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 20 hemşire alacak
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Adapazarı Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam