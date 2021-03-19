Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Dr. Şükran Köse: CoronaVac çok etkili, herkes aşılansın

İZMİR'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği eğitim sorumlusu Prof. Dr. Şükran Köse, gerçekleştirdikleri Faz- 3 aşamasının 'CoronaVac' aşısının oldukça etkili bir aşı olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Aşıyı olduktan sonra virüse yakalanılması halinde hastalığın yüzde 100 hafif geçirileceğinin belirlendiğini ifade eden Prof. Dr. Şükran Köse, sağlıklı kişiler de dahil herkesin aşı olması gerektiğini bildirdi.
 19 Mart 2021 10:03
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin de aralarında bulunduğu toplam 24 merkezde gönüllülerin katılımıyla koronavirüs aşısının Faz- 3 aşaması yapılıyor. İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise çalışmalar, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği eğitim sorumlusu Prof. Dr. Şükran Köse öncülüğünde yürütülüyor. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Eylül 2020 itibariyle başlayan Faz- 3 aşamasının sürdüğü, çalışmaya katılan gönüllülerin 1 yıla kadar takiplerinin yapılacağı kaydedildi. Geliştirilen aşının deney hayvanlarında ya da insanlarda mikro dozlar halinde uygulanarak etkene verilen cevabın araştırıldığı ifade edildi. Aşının etkili doz sınırları, klinik etkinliği, biyolojik aktivitesi, yarar ve güvenilirliğinin araştırıldığı bildirildi.

Faz- 3 çalışmalarının esas amacının ürünün etkinliği ve yan etkilerin izlenmesi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şükran Köse, "Faz çalışmaları 0, 1, 2, 3, 4 aşamalarında olur. Faz- 0 aşamasında hayvanlara küçük dozlarda etken verilir. Faz- 1'de ise sağlıklı gönüllülerde, küçük bir grupta çalışılır. 40- 50 kişilik bir grupla yapılan çalışma, verdiğimiz etkenin güvenilirliği açısından önemli. Faz- 2'de ise hasta gönüllülerle çalışılır. Verdiğimiz aşının etkinliği araştırılır. Faz- 3'te ki biz bu aşamadayız. Yine sağlıklı gönüllülerde çalışılır. İlacın yan etkileri izlenir. Türkiye'de ilk kez bir aşının Faz- 3 çalışması yapılıyor bu açıdan çok önemli. Bu çalışmayı yapan hocalarımıza ve gönüllülerimize minnet duyuyorum. Çok önemli, çünkü öncülük yaptılar" dedi.

'ETKİLİ OLDUĞUNU VE BİZİ KORUDUĞUNU GÖSTERİYOR'

Salgın döneminde acil kullanım gerektiği için Faz- 3 çalışması tamamlanmadan ara dönem sonuçlarının yayınlandığını söyleyen Prof. Dr. Şükran Köse, "Bakanlığımız tarafından bu durum basına bildirildi. Etkinliği belirlendikten sonra başta sağlık çalışanları olmak üzere halkımıza uygulanmaya başlandı. Faz çalışması bu nedenle önemli. Gönüllülerin de ne kadar önemli olduğu yine anlaşılıyor" dedi. CoronaVac'ın yüzde 83,5 ile etkili bir aşı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şükran Köse, "O yüzden yaygın olarak halkımıza uygulanmaya başlandı. Bu yüzde, aşının ne kadar etkili olduğunu ve bizi koruduğunu gösteriyor. Ayrıca aşıyı olduktan sonra virüse yakalanırsak bile yüzde 100 hastalığı hafif geçireceğini de gösteriyor" diye konuştu.

İLK KEZ ERKEKLER ÖNE ÇIKTI

Sağlıklı kişiler de dahil herkesin aşı olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Şükran Köse, "Herhangi bir hastalığı olan; şeker, kalp, kanserli kişiler ve diyaliz hastalarının da aşı olmasını özellikle tavsiye ediyorum" dedi. Aşının yan etkilerinden de bahseden Prof. Dr. Şükran Köse, "Hafif yan etkileri var. Bunlar yorgunluk, baş ağrısı, halsizlik ya da aşı yapılan yerde ağrı. Bunları yan etkileri tüm aşılarda görebiliyoruz. Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki merkezimizde yaptığımız çalışmada, 630'a yakın gönüllümüz bulunuyor. Burada fark ettiğimiz bir konu var. Gelen gönüllülerin çoğu erkek. Ben 38 yıllık hekimim. Bu tür çalışmalarda daha çok kadınlar olur, ancak burada erkek gönüllülerimiz fazla. Ancak bunun nedenini açıklayamayız. Merkezimize en çok gelen yaş grubu ise 40 ila 50 arasıdır" ifadelerini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hakem heyetlerine yapılan her 10 başvurudan 6'sı tüketici lehine sonuçlandı
19 Mart 2021 11:04		 Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor
19 Mart 2021 09:36
Turuncu kategorideki Karaman'da taziye evinden 61 kişi çıktı
19 Mart 2021 09:29		 Oltasına takılan zehirli balığa dokundu bu hale geldi
19 Mart 2021 09:24
Muhtar köy girişine 'yabancılar giremez' tabelası astı; vaka görülmedi
19 Mart 2021 08:42		 Çanakkale'yi yabancılar anlattı
19 Mart 2021 07:59
Gıda israfına karşı turuncu bayrak
19 Mart 2021 07:45		 Lahmacun sipariş ettiler, hoşaf gelince önce şaşırdı sonra duygulandılar
19 Mart 2021 07:43
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
19 Mart 2021 06:30		 Tarihçi Mehmet Genç hayatını kaybetti
18 Mart 2021 23:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:04 - Hakem heyetlerine yapılan her 10 başvurudan 6'sı tüketici lehine sonuçlandı11:02 - Altının gram fiyatı 407 liradan işlem görüyor11:02 - Tunceli Belediyesi'nde maaşlar 8 bin lira oldu11:00 - KDK'dan müfettiş yardımcıları için yeterlik sınavı kararı11:00 - Vakaların gizlendiği mahallede 150 kişinin yarısı korona çıktı10:58 - 'Binbir surat Cemile' gardıropta yakalandı
10:52 - Peynir fabrikasında amonyak tankı patladı: 30 işçi hastanelik oldu10:40 - TŞOF'tan sosyal medyada paylaşımlar yapan kuruluşla ilgili 'ilgimiz yoktur' uyarısı10:40 - Türkiye'nin 'en büyük' canlı hayvan pazarı geçici kapatıldı10:35 - HMS otel programı otellerin rezervasyonlarını arttırıyor10:34 - Adana'da servis minibüsünün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi10:30 - İntihar etti denilen Uzman Çavuş'u silah arkadaşı öldürmüş
10:20 - Aleyna Tilki'ye soruşturma açıldı10:19 - Yeni Şafak: Bu operasyonu kim adına çektiniz?10:19 - Niğde'de karbonmonoksitten zehirlenen çocuk hastanede hayatını kaybetti10:18 - Adana'da yakalanan firari FETÖ zanlısı tutuklandı10:16 - Nüfus idaresinden vefa örneği: Sağlıkçıların kimlikleri hastanede değiştirildi
10:08 - Açıkta iken, emekli aylığına başvuran, ne zaman aylığa hak kazanır?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
HDP hakkındaki kapatma davası hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yatırımcılara çağrı: Parayı bankaya koy, yan gel yat!
Yeni Şafak: Bu operasyonu kim adına çektiniz?
Kripto para kumardan farksız
Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko çifti dünya evine girdi!
İstanbul'daki vakaların sayısı arttı, seyahat yasağı masada
Aleyna Tilki'ye soruşturma açıldı
Öğretim elemanı atama izinlerinin geç dağıtımı planlamayı aksatıyor!
İntihar etti denilen Uzman Çavuş'u silah arkadaşı öldürmüş
Evden çalışmanın teşvik edilmesine tepki gösterdi
Mahkeme arsayı karıştırdı, 3.7 milyon yerine 212 bin TL'lik ödeme çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sabit fikirli 3
salgında dışarı çıkıldığında hissedilenler 2
Bilgi kirliliği 2
sezar'ın hakkı Sezar'a 1
serkan sarıkaya 5
hümayun 1
türk yıldızları 1
materyal 1
taman 3
bedava verseler almam 5
SON İLANLAR
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 20 hemşire alacak
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Adapazarı Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam