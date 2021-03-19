Adana'da yakalanan firari FETÖ zanlısı tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan firari şüpheli Adana'da yakalanıp cezaevine gönderildi.
|19 Mart 2021 10:18
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara ile Hatay ağır ceza mahkemelerince hakkında "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yakalama kararı bulunan Mehmet D'nin kentte olduğunu tespit etti.
Ekipler, şehir merkezinde bulunduğunu belirledikleri firari Mehmet D'yi operasyonla yakaladı.
Mehmet D'nin ByLock kullanıcısı olduğu, Bank Asyada hesabının bulunduğu, KHK ile kapatılan örgüte müzahir bir şirkette çalıştığı öne sürüldü.
Öte yandan, Mehmet D'nin, Malatya'da üniversite eğitimi gördüğü dönemde "ev abiliği" yaptığı ve "Eğmen" kod adını kullandığı iddia edildi.
Mehmet D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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