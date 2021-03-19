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Adana'da servis minibüsünün çarptığı çocuk yaşamını yitirdi
Adana'nın Kozan ilçesinde servis minibüsünün çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
|19 Mart 2021 10:34
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Alınan bilgiye göre, M.G'nin kullandığı 01 ADB 767 plakalı minibüs, Ağlıboğaz Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Efe Demiryürek'e çarptı.
Yaralanan çocuk, özel araçla kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri, ifadesine başvurmak üzere servis sürücüsünü emniyete götürdü.
Demiryürek'in babasının da 8 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi.
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