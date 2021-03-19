HMS otel programı otellerin rezervasyonlarını arttırıyor

Türkiye'nin bulut tabanlı ilk otel programı olan HMS Otel Programı müşteri odaklı çözüm önerileri ile yeniliklerine devam ediyor. Kolay anlaşılır ve hızlı check-in check-out ekranları ile ön büro işlemlerini hızlandıran HMS Otel Programı gelişmiş raporlama araçları ile otelinizi geleceğe taşıyor.

Çözüm ortağınız olan HMS Otel yönetim sistemi, ön büro, ön muhasebe, online rezervasyon, Kimlik bildirim modülü, Kanal yönetimi, Misafir İlişkileri, Kimlik tarama, Temassız Menü, HMS Rate, HMS Hotspot gibi ihtiyacınız olan birden fazla özelliğin tek bir programda buluştuğu tek otel programıdır. Turizm ve Otelcilik sektörüne çözüm odaklı yaklaşan HMS Otel Programı ölçeklenebilir fiyatlandırma sunar ve tesisiniz için ekstra maliyetler oluşturmaz. Ön büro personelinizin gündelik yaptığı kimlik tarama, fiyat analizi ve KBS polis, jandarma kimlik bildirimi gibi işlemleri saniyeler içerisinde tamamlamasına olanak tanır.

https://www.hmsotel.com/otel-programi/

Booking, Expedia, Airbnb, Agoda, Etstur, Otelz, tatilsepeti, ostrovok ve odamax gibi popüler online satış kanalları ve onlarca daha fazlasına otelinizi eklemek gözünüzü korkutmasın. HMS Otel Programı Kanal yöneticisi hizmetini entegre olarak sunar ve bu hizmet için ekstra ücret ödemek zorunda kalmazsınız. Tek bir ekrandan yönetebileceğiniz Kanal Yöneticisi olası hatalara karşı sizi korur. Overbooking ve hatalı fiyatlandırma gibi problemleri yaşamanıza engel olmak için tek bir ekranda tüm bilgilerinizi kontrol etmenize olanak sağlar. Geriye kalan zamanda size yeni satış ve pazarlama stratejileri geliştirmek için zaman kalır.

HMS Rate Rakip Otel Fiyat Analiz Programı ile dilediğiniz zaman bögenizdeki rakip otellerin fiyatlarını analiz edebilirsiniz. Doğru fiyat analizi doğru satış stratejileri geliştirmeniz hususunda çok önemlidir. HMS Otel Programı rakiplerinin aksine bu hizmeti ücretsiz olarak sunmaktadır.

HMS Otel Programı komisyon ödemeden rezervasyon almak isteyen Oteller için en doğru seçimdir. HMS Otel Programı online rezervasyon modülü hali hazırda var olan web sitenize dakikalar içerisinde entegre edilebilir. Rezervasyon modülü içerisinde ayrıca oda tipi, fotoğraf vb. -tekrar eklemenize gerek kalmadan HMS Otel programı sizin yerinize bilgilerinizi sunar.

https://www.hmsotel.com/kanal-yoneticisi/

HMS Otomatik Kimlik ve Pasaport Tarama yazılımı günümüzün en güncel yapay zeka teknolojisi ile hazırlanmıştır. İşletmenizde kullandığınız tarayınız ile taradığınız kimlik yada pasaport bilgilerini hızlı bir şekilde HMS Otel Programına aktarır.

HMS Otel Programı yukarıda belirttiğimiz kullanıcı odaklı özellikleri ile ön büro çalışanlarınızın hızlı işlem yapmasına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

https://www.hmsotel.com/kimlik-bildirim-sistemi/

Otelcilik sektörünün en güncel ve ihtiyacı olan özellikleri ile donatılmış HMS Otel Programı ve Kanal Yöneticisine çok uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Bulut tabanlı ölçeklenebilir yapısı sayesinde ekstra donanım maliyetiniz olmayacağı gibi oda sayınıza bağlı olarak en uygun fiyatlı otel programını size sunar.

Sizde en uygun fiyatlarla HMS Otel Programı ve kanal yöneticisine sahip olmak isterseniz www.hmsotel.com web sitesini ziyaret edin ve demo talep formunu doldurun.

Web Sitesini https://www.hmsotel.com/ Ziyaret ederek Firmanın katkılarını görebilirsiniz.