TŞOF'tan sosyal medyada paylaşımlar yapan kuruluşla ilgili 'ilgimiz yoktur' uyarısı
|19 Mart 2021 10:40
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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, sosyal medyada "Tüm Karayolu Yük Taşımacıları Federasyonu" adıyla yer alan kuruluşun TŞOF ile hiçbir bağlantısı bulunmadığını bildirdi.
Apaydın, yazılı açıklamasında, konuya ilişkin kamuoyunu uyararak, şunları kaydetti:
"TŞOF'un, sosyal medyada kendini sivil toplum örgütü olarak tanımlayarak 'Tüm Karayolu Yük Taşımacıları Federasyonu' adıyla çeşitli paylaşımlar yapan ve Türkiye Karayolu Yük Taşımacıları ve Şoförleri Federasyonu'nun logosunu kullanan sözde kuruluş ile hiçbir bağı ve ilişkisi bulunmadığını tüm kamuoyunun bilgisine sunarım. Söz konusu kuruluş tarafından direkt ya da sosyal medya üzerinden yapılan gerçeği yansıtmayan paylaşımlar, yayınlar ve duyurular Federasyonumuzu bağlamamaktadır. Bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesi önemle rica olunur."
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