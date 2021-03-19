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Peynir fabrikasında amonyak tankı patladı: 50 işçi hastanelik oldu
Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan peynir fabrikasında, amonyak tankında bakım yapılırken gaz sızıntısı oluştu. 50 işçi gaza maruz kaldı.
|19 Mart 2021 10:52
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Edirne'nin Keşan ilçesindeki peynir fabrikasında sabah saatlerinde amonyak tankına bakım yapılırken sızıntı oluştu. Çıkan gaz kısa sürede fabrikayı sardı.
İçerideki 50 işçi gaza maruz kaldı. Bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Tedbiren tüm çalışanlar hastaneye götürüldü. İşçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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