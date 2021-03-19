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'Binbir surat Cemile' gardıropta yakalandı

Adana'da 'silahlı yağma ve fuhuş yaptırmak' suçundan 2015 yılında 41 yıl 6 ay 15 gün hapis ve 50 bin 335 lira para cezası alan 'Binbir surat Cemile' lakaplı kadın hükümlü saklandığı gardıropta yakalandı.
 19 Mart 2021 10:58
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Cemile A. 2015 yılında "silahla yağma ve fuhuş yapmak" suçundan 41 yıl 6 ay 15 gün hapis ve 50 bin 335 lira para cezasına çarptırıldı. Ancak Cemile A. tutuksuz yargılandığı için cezayı aldıktan sonra bir türlü bulunamadı.

Sosyal medya hesaplarında da en son 2015 yılında paylaşım yapan hükümlü kadını yakalamak için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri harekete geçti.

YAKALANMAMAK İÇİN SÜREKLİ SAÇ RENGİ VE ADRES DEĞİŞTİRDİ

Hükümlü kadının yakalanmamak için sürekli saç rengini ve yaşadığı yeri değiştirdiğini tespit eden polis, hükümlü kadının Adana'da annesinin evine geleceğini belirledi.

Polis Cemile A.'nın annesinin evine girdiğini görüp bir süre bekledikten sonra eve baskın yaptı. Ancak anne kızının evde olmadığını öne sürdü.

Polis evde yaptığı aramada hükümlü kadını gardırobun içinde buldu. Cemile A. emniyete götürülüp işlemlerinin ardından adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.
İhlas Haber Ajansı
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