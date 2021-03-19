Tunceli Belediyesi'nde maaşlar 8 bin lira oldu
|19 Mart 2021 11:02
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Tunceli Belediyesi ile DİSK arasında yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde sonuçlanırken Belediye Meclis Salonunda düzenlenen törenle toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Anlaşmaya göre belediyede çalışan 63 işçinin maaşlarına yüzde 20 zam yapıldı.
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu imzalanan sözleşmeyle bazı işçilerin maaşının 8 bin lirayı aştığını bazılarının ise yaklaşık 8 bin lira maaş alacağını duyurdu.
Maçoğlu, "Gönül isterdi ki bütçemiz daha iyi olsun ve işçimize hak ettiğini verelim. İşçiler ve memurlar sınırın hep altında kalıyor. Tüm işçilerimize hayırlı olsun" dedi.
Öte yandan sözleşme kapsamında kadın çalışanlara 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile her ayın belli bir gününde regl/menopoz izni verildi.
Ayrıca yemek ve kira yardımında da yüzde 50 ila yüzde 100 arasında zam yapıldı.
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