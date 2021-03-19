Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tunceli Belediyesi'nde maaşlar 8 bin lira oldu

Tunceli Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında yapılan sözleşmeyle belediyede çalışan işçilerin maaşı 8 bin lira oldu.
 19 Mart 2021 11:02
+Aa- Yazdır
Tunceli Belediyesi'nde maaşlar 8 bin lira oldu

Tunceli Belediyesi ile DİSK arasında yapılan görüşmeler olumlu bir şekilde sonuçlanırken Belediye Meclis Salonunda düzenlenen törenle toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Anlaşmaya göre belediyede çalışan 63 işçinin maaşlarına yüzde 20 zam yapıldı.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu imzalanan sözleşmeyle bazı işçilerin maaşının 8 bin lirayı aştığını bazılarının ise yaklaşık 8 bin lira maaş alacağını duyurdu.

Maçoğlu, "Gönül isterdi ki bütçemiz daha iyi olsun ve işçimize hak ettiğini verelim. İşçiler ve memurlar sınırın hep altında kalıyor. Tüm işçilerimize hayırlı olsun" dedi.

Öte yandan sözleşme kapsamında kadın çalışanlara 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile her ayın belli bir gününde regl/menopoz izni verildi.

Ayrıca yemek ve kira yardımında da yüzde 50 ila yüzde 100 arasında zam yapıldı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
18 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
GÜBRETAŞ'ın toplu iş sözleşmesi tam uzlaşıyla sonuçlandı
19 Mart 2021 11:59		 TŞOF'tan sosyal medyada paylaşımlar yapan kuruluşla ilgili 'ilgimiz yoktur' uyarısı
19 Mart 2021 10:40
Yazgan: Kurum içi uzmanlık kadrolarının ihdası tüm kamuyu kapsamalıdır
18 Mart 2021 11:57		 Patrikhanede 2 numara görevden alındı
18 Mart 2021 09:01
Feyzioğlu: Hacizde güvenliğin sağlanması için düzenleme yapılsın
17 Mart 2021 14:20		 TESK, akaryakıt fiyatlarında tavan uygulamayı olumlu buldu
17 Mart 2021 12:53
Fransız ineği güldü, Türk işçisi ağlıyor
17 Mart 2021 07:10		 İstanbul 2 No'lu Barosundan Özlem Zengin açıklaması
16 Mart 2021 14:14
Türk Diyanet Vakıf-Sen uyardı: Cuma namazları yine yasaklanabilir
16 Mart 2021 08:48		 Sağlık çalışanları siyah forma giyecek
15 Mart 2021 08:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:46 - MSB '3 yerleşim yerinin Suriyeli vatandaşların dönüşüne kapatıldığı' iddiasını yalanladı12:42 - Soylu, annesi için taziye ziyaretinde bulunan ve acısını paylaşanlara teşekkür etti12:38 - Çeyrek altın ne kadar?12:36 - İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda çete lideri yakalandı12:34 - Gürcistan'da AstraZeneca aşısı uygulanan hemşire yaşamını yitirdi12:33 - Bakan açıkladı, Çukurova Havalimanı 2022'de hizmete açılacak
12:32 - Bakan Pekcan duyurdu: Esnafa yeni destek12:31 - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı12:31 - Bilsem, öğretmen seçme ve atama kılavuzu güncellendi12:26 - YÖK salgın döneminde uygulanan yatay geçiş işlemlerindeki suistimalleri tespit etti12:20 - Faiz kararı sonrası doların düşüşü devam ediyor12:19 - 'Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine diktatörlük iftirasında bulunmuş'
11:59 - GÜBRETAŞ'ın toplu iş sözleşmesi tam uzlaşıyla sonuçlandı11:54 - AYM, yargılama giderinin ödenmemesi üzerine davanın reddini hak ihlali saydı11:47 - İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 3 sığınmacı öldü11:44 - 15 Temmuz programlarının bu yıl ki teması belli oldu11:43 - Adıyaman'da 53 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
11:35 - Yılbaşından 16 Mart'a kadar 444 bin 167 gayrimenkul satış işlemi gerçekleşti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
HDP hakkındaki kapatma davası hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yatırımcılara çağrı: Parayı bankaya koy, yan gel yat!
Yeni Şafak: Bu operasyonu kim adına çektiniz?
Aleyna Tilki'ye soruşturma açıldı
İntihar etti denilen Uzman Çavuş'u silah arkadaşı öldürmüş
Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko çifti dünya evine girdi!
Kripto para kumardan farksız
Vakaların gizlendiği mahallede 150 kişinin yarısı korona çıktı
İstanbul'daki vakaların sayısı arttı, seyahat yasağı masada
Tunceli Belediyesi'nde maaşlar 8 bin lira oldu
Öğretim elemanı atama izinlerinin geç dağıtımı planlamayı aksatıyor!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Siz yokken biz vardık 6
işten çıkarma yasağı 1
sabit fikirli 3
Dereiçi Köyü 1
volovan 1
çanakkale geçilmez 6
bad-ı sabah 2
salmak 4
salgında dışarı çıkıldığında hissedilenler 2
kıçı açıkta kalmak 2
SON İLANLAR
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 20 hemşire alacak
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Adapazarı Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam