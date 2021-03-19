Kocaeli'de, PKK operasyonu, HDP ilçe yönetimi dahil 10 zanlı yakalandı
Gözaltına alınanlar arasında HDP ilçe yöneticisinin de bulunduğu öğrenildi
|19 Mart 2021 11:10
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Kocaeli'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Terör örgütünün propagandasını yaptığı ileri sürülen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda, 10 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınanlar arasında HDP ilçe yöneticisinin de olduğu öğrenildi.
Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 42 fişek, çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.
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