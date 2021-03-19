Bakan Selçuk: Yangından etkilenen vatandaşlara 1,5 milyon lira kaynak aktarıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Artvin'deki yangından etkilenen vatandaşlara 1,5 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.
|19 Mart 2021 11:11
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- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Artvin'deki yangından etkilenen vatandaşlara 1,5 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 1,5 milyon lira kaynak aktardık." ifadesini kullandı.
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