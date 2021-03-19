Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Geleneksel Türk okçuluğuna ilgi artıyor

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Organizasyon Kurulu Üyesi Erhan Uzman:- "Devletin vermiş olduğu desteklerle, geleneksel Türk okçuluğu başta olmak üzere ata sporlarının tamamında bir hayata dönüş yaşandı"- Geleneksel okçuluk sporcusu Özlem Avcı:- "Antrenörlük ve hakemlik yolunda ilerlemek için okçuluğa devam etmeyi düşünüyorum"
 19 Mart 2021 11:22
+Aa- Yazdır
Geleneksel Türk okçuluğuna ilgi artıyor

- Son iki yılda federasyonuna kavuşan geleneksel Türk okçuluğu sporuna vatandaşların ilgisi artıyor.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Organizasyon Kurulu Üyesi ve Adana Temsilcisi Erhan Uzman, AA muhabirine, yayın bir silah olmasının yanı sıra spor ve eğlence amaçlı da kullanıldığını söyledi.

Daha önce çok az sayıda kişinin icra ettiği geleneksel okçuluğun, 2019 yılında Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun kurulmasıyla birlikte daha fazla ilgi gördüğünü ifade eden Uzman, bu branşa yönelenlerin sayısının gün geçtikçe arttığını anlattı.

Kendilerinin geleneksel Türk okçuluğuna yönelik kulüplerini federasyonun faaliyete geçmesinden çok önce, 2016 yılında kurduklarını dile getiren Uzman, "Adana'da sadece bizim kulübümüz varken, bu sporu kentte 6-7 kişi, Türkiye genelinde 300-400 kişi yapıyordu. Şu anda Adana'da 8 kulüpte 200 lisanslı sporcu var. Lisanssız olarak bireysel ilgilenen de 500 kişi var. Türkiye'de yaklaşık 5 bin lisanslı sporcu bulunuyor." diye konuştu.

Uzman, geleneksel Türk okçuluğunun gelişmesinde hükümetin verdiği desteğin büyük katkı sağladığını aktararak, "Cirit, mangala, kuşak güreşi de dahil olmak üzere ata sporlarının tamamına destek veriliyor. Devletin vermiş olduğu desteklerle geleneksel Türk okçuluğu başta olmak üzere ata sporlarının tamamında bir hayata dönüş yaşandı." ifadelerini kullandı.

- "Aile olarak gelen çok kişi var"

Uzman, özellikle televizyonlardaki çizgi film ve dizilerin etkisiyle ata sporlarına merakın küçük yaşta oluştuğunu, kendilerine de ağırlıklı olarak çocukların başvurduğunu belirtti.

Sporcuları arasında aile olarak gelenlerin sayısının alışılmışın üstünde olduğunu vurgulayan Uzman, şunları söyledi:

"Anne-kız, baba-oğul, tüm aile spora gelen çok var. Çünkü her yaş ve cinsiyetten insan okçuluk yapabilir. İlginç tarafı, Adana özelinde kadınların ilgisi daha fazla. Önceleri 10 erkek 3 kadın varken, kadın sporcularımız başarılar elde etmeye başladı. İnsanlar bu başarıları sosyal medyada görünce, 'Ben de yapabilirim' diye düşünüyor. Böylece kadın sayısı artıyor. Kadın sayısının artması, yeni kadın sporcuların gelmesini de kolaylaştırıyor."

Uzman, tesisleşmenin artmasıyla bu sporda çok daha iyi yerlere gelmenin mümkün olduğunu sözlerine ekledi.

- Anne-kız birlikte ok atıyorlar

Geleneksel Türk okçuluğuyla uğraşan anne-kız ikilileri Özlem ve Elif Gökçe Avcı ile Sonay ve Eda Topçu, birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce voleybol oynayan ve son bir yıldır bu spora yönelen 15 yaşındaki Elif Gökçe Avcı, televizyonda izlediği bir haberin ardından geleneksel Türk okçuluğu yapmaya karar verdiğini belirtti.

Fikrini annesine açtığında, onun da bu sporla ilgilenmek istediğini dile getiren Elif, "Özelikle derslerime katkısı oldu. Dikkat seviyemi yükseltti. Stres atmamı sağladı. Ruhsal olarak beni çok fazla iyileştirdiğini düşünüyorum." dedi.

Anne Özlem Avcı, kol kaslarını güçlendirmek için kendisinin de kızıyla ok atmaya başladığını anlatarak, "Ok atmak çok güzel, çok zevkli bir şey. Ok atarak bütün stresinizden kurtuluyorsunuz. Antrenörlük ve hakemlik yolunda ilerlemek için okçuluğa devam etmeyi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İki yıl önce bu spora başlayan 10 yaşındaki Eda Topçu ise okulda yapılan tanıtım sonrası okçuluğa yöneldiğini kaydederek, "Ok atmayı çok sevdim ve devam ettim. Beni çok mutlu ediyor, çok eğleniyorum. Annem de yanımda, beni motive ediyor." diye konuştu.

Anne Sonay Topçu ise kızının okçulukla ilgilenmesinin ardından kendisinin de hobi amaçlı başladığını, ancak bu sporun kendisi için bir tutkuya dönüştüğünü aktardı.

Okçuluğun, kızının ruhsal ve fiziksel gelişimine çok katkısı olduğunu, kendisinin de stres atmasını sağladığını vurgulayan Sonay Topçu, "Ok atarken bütün dertleri, sıkıntıları omzumuzun arkasında bırakıyoruz. Bütün sıkıntıları okla birlikte hedefe atıyoruz." şeklinde görüş belirtti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Van ve Bitlis'te 242 yerleşim biriminin yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandı
19 Mart 2021 11:18		 Hakem heyetlerine yapılan 10 başvurudan 6'sı tüketici lehine sonuçlandı
19 Mart 2021 11:04
Prof. Dr. Şükran Köse: CoronaVac çok etkili, herkes aşılansın
19 Mart 2021 10:03		 Marmara Bölgesi'nde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor
19 Mart 2021 09:36
Turuncu kategorideki Karaman'da taziye evinden 61 kişi çıktı
19 Mart 2021 09:29		 Oltasına takılan zehirli balığa dokundu bu hale geldi
19 Mart 2021 09:24
Muhtar köy girişine 'yabancılar giremez' tabelası astı; vaka görülmedi
19 Mart 2021 08:42		 Çanakkale'yi yabancılar anlattı
19 Mart 2021 07:59
Gıda israfına karşı turuncu bayrak
19 Mart 2021 07:45		 Lahmacun sipariş ettiler, hoşaf gelince önce şaşırdı sonra duygulandılar
19 Mart 2021 07:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:46 - MSB '3 yerleşim yerinin Suriyeli vatandaşların dönüşüne kapatıldığı' iddiasını yalanladı12:42 - Soylu, annesi için taziye ziyaretinde bulunan ve acısını paylaşanlara teşekkür etti12:38 - Çeyrek altın ne kadar?12:36 - İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda çete lideri yakalandı12:34 - Gürcistan'da AstraZeneca aşısı uygulanan hemşire yaşamını yitirdi12:33 - Bakan açıkladı, Çukurova Havalimanı 2022'de hizmete açılacak
12:32 - Bakan Pekcan duyurdu: Esnafa yeni destek12:31 - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı12:31 - Bilsem, öğretmen seçme ve atama kılavuzu güncellendi12:26 - YÖK salgın döneminde uygulanan yatay geçiş işlemlerindeki suistimalleri tespit etti12:20 - Faiz kararı sonrası doların düşüşü devam ediyor12:19 - 'Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine diktatörlük iftirasında bulunmuş'
11:59 - GÜBRETAŞ'ın toplu iş sözleşmesi tam uzlaşıyla sonuçlandı11:54 - AYM, yargılama giderinin ödenmemesi üzerine davanın reddini hak ihlali saydı11:47 - İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 3 sığınmacı öldü11:44 - 15 Temmuz programlarının bu yıl ki teması belli oldu11:43 - Adıyaman'da 53 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
11:35 - Yılbaşından 16 Mart'a kadar 444 bin 167 gayrimenkul satış işlemi gerçekleşti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
HDP hakkındaki kapatma davası hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yatırımcılara çağrı: Parayı bankaya koy, yan gel yat!
Yeni Şafak: Bu operasyonu kim adına çektiniz?
Aleyna Tilki'ye soruşturma açıldı
İntihar etti denilen Uzman Çavuş'u silah arkadaşı öldürmüş
Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko çifti dünya evine girdi!
Kripto para kumardan farksız
Vakaların gizlendiği mahallede 150 kişinin yarısı korona çıktı
İstanbul'daki vakaların sayısı arttı, seyahat yasağı masada
Tunceli Belediyesi'nde maaşlar 8 bin lira oldu
Öğretim elemanı atama izinlerinin geç dağıtımı planlamayı aksatıyor!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
toga 1
tuman 1
kıçı açıkta kalmak 2
öğretmen 1
Güne neşeyle uyanmak 2
bedava verseler almam 5
yükses sesle konuşmak 2
sadece erkeklerin yapabildiği hareketler 6
ayağına çabuk 2
tatanka 2
SON İLANLAR
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi sözleşmeli 20 hemşire alacak
İzmir Tınaztepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Adapazarı Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam